Colombianos señalados de Paramilitares están en Táchira en malas condiciones

El grupo de ciudadanos colombianos llevaba más de 15 días en una comisaría en Caracas. Les aseguraron que los iban a trasladar a Cúcuta, pero esto no ha sucedido.

“Nos engañaron, nos dijeron que iban a deportarnos a Cúcuta y era mentira. Lo que hicieron fue un traslado para acá, para la Policía Nacional y aquí nos tienen pasando hambre”

Llegaron ayer a las 4 de la tarde y denuncian que duermen en el piso en malas condiciones de higiene y que no tienen ni qué comer ni qué beber. Les dijeron que hoy los traerían a Cúcuta pero siguen en Táchira.

“Nos dijeron que la frontera estaba cerrada y que por eso no nos podían llevar a Cúcuta y luego nos dijeron que un puente estaba dañado, lo que es mentira. Lo que pasa es que no habían dado la orden de deportación. No nos han dicho nada, la policía acá no sabe nada porque ellos tienen una orden de cuidarnos solamente. Estamos totalmente abandonados y con hambre”

El colombiano con el que Blu Radio logró comunicarse y que no quiso dar su nombre, por seguridad, asegura que no son culpables de lo que se les acusa y que no tienen antecedentes.