¿Cómo abordar desde el legislativo el posconflicto en Colombia?

que enfrenta Colombia con los diálogos de La Habana y la forma en que abordarán esas corporaciones la legislación para la paz.

Paloma Valencia se mostró crítica y aseguró que en esta sociedad y para el Gobierno “es mejor ser malo que bueno” y que los beneficios del proceso “solo son para los violentos y no a los campesinos”, e hizo un llamado para que los electores elijan a quienes buscan que se premie a los ciudadanos que siguen las normas y las cumplen.

Asimismo, Valencia cuestionó que la Ley de Justicia y Paz no se haya juzgado en bloque y que se privilegió el “como no se juzgó a todos, mejor no juzgar a nadie”, error en el que no se debe persistir durante la negociación con la guerrilla.

Por su parte, Roy Barreras resaltó su creencia que el nuevo Congreso será “el de los constituyentes” y el primer reto será el de “una legislación para aclimatar la paz y la reconstrucción del tejido social para sanar las heridas”.

“Cuando se desmovilizaron los paramilitares, el objetivo era congestionar la justicia y terminó en la bacrimización. Ahora, presentamos un marco para la paz para que los responsables de crimines atroces paguen. Un proceso sin impunidad con justicia y reparación”, defendió el representante del partido de La U.

En el mismo sentido, Navarro Wolff afirmó que es vital que se cumplan los acuerdos firmados en La Habana y que el Estado haga un seguimiento continuo en todo el territorio, su propuesta es la de “un plan de 10 años para que pase por varios gobiernos y se garantice esa presencia”.

Durante esta discusión, Valencia acusó a Roy Barreras de entregar electrodomésticos en el departamento del Cauca, por lo que el expresidente del Congreso la retó a presentarse en la Fiscalía para denunciarlo por constreñimiento al elector.