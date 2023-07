¿Cómo avanza en Colombia los proyectos que pretenden aumentar el uso de energías renovables?

En una entrevista en el programa El Radar, Fredy Zuleta, gerente general de Enlaza, filial del Grupo Energía de Bogotá, compartió detalles sobre el progreso de los proyectos destinados a incrementar el uso de energías renovables en Colombia.

Zuleta resaltó que simplemente generar parques eólicos o solares no es suficiente si no se cuenta con la infraestructura adecuada para transportar y distribuir esa energía hacia donde será consumida. Es necesario asegurar la viabilidad y eficiencia del proceso para que estas fuentes limpias de energía puedan reemplazar a las fuentes convencionales que no son tan amigables con el medio ambiente.

El gerente general enfatizó en la importancia de la integración de parques solares a los ya existentes en el país, lo que permitirá un aumento significativo en el uso de energías renovables. Según Zuleta, esto podría representar aproximadamente el 10% de la energía total del país.

Colombia ha estado trabajando activamente en el desarrollo de proyectos de energías renovables en los últimos años, con el objetivo de diversificar su matriz energética y reducir la dependencia de los combustibles fósiles. La implementación de estas fuentes limpias es fundamental para avanzar hacia una economía más sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

El país cuenta con un gran potencial para aprovechar las energías renovables, como la solar, eólica, hidroeléctrica y biomasa, gracias a su ubicación geográfica y condiciones climáticas favorables. El crecimiento de estas fuentes de energía renovable contribuirá no solo a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, sino también a la seguridad energética y al desarrollo de nuevas oportunidades económicas y empleos en el sector.

Aquí la entrevista completa: