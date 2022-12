¿Cómo cerrar la brecha de desigualdad en Colombia? Expertos debaten

En diálogo con BLU Radio, tres expertos analizaron cómo debería enfrentarse la desigualdad en Colombia y América Latina, región donde el problema es más latente.

El economista español Fernando Fernández aseguró que más que por la desigualdad, los gobiernos deben preocuparse por la movilidad social.

“A mí me gusta distinguir entre la desigualad y pobreza (…) hay una desigualdad necesaria para el crecimiento económico y este modelo que está en discusión puede ser retocado, se pueden introducir cambios en el margen, una política tributaria, cambios en el sistema tributario que faciliten un crecimiento más inclusivo, pero al final, lo fundamental es que se dé crecimiento y genere movilidad social”, aseguró.

Por su parte, Julio César Gambina, economista argentino, aseguró que hay una combinación de factores que van desde la concentración de la riqueza y desaceleración económica y que no permiten reducir la brecha de desigualdad.

“Si uno mira lo que acontece en América Latina, los levantamientos de hace poco tiempo en Ecuador, el que lleva más de un mes en Chile, los levantamientos en Colombia agudizados con la muerte de estudiante, más las movilizaciones extendidas en Haití, están expresando descontento de poblaciones con políticas sociales más allá de datos macroeconómicos. El caso de Chile es paradigmático porque se ha mostrado como el modelo económico a seguir y, sin embargo, hay una explosión social fuerte y unas demandas que pone a discusión todo el modelo, la política y constitucionalidad”, explicó.

Entre tanto, el exdirector de la Dian Juan Ricardo Ortega insiste en que no hay necesidad de cambiar un modelo económico sino de hacerlo funcionar bien y tener una institucionalidad sólida.

“El mercado y la propiedad privada son necesarios para la libertad de la gente, pero no son suficientes, la desigualdad la combaten las instituciones públicas, en Colombia no falla el mercado, falla el estado porque no es capaz de proveer justicia, el monopolio es el que abusa, discusiones necesarias”, afirmó.

Escuche el debate completo:

