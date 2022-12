¿Cómo conseguir boletas para la misa del papa Francisco en Bogotá?

La misa será el próximo 7 de septiembre a las 4:30 pm en el parque Simón Bolívar y tendrá una duración de dos horas.

Para que pueda asistir y obtener una boleta debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

1. La eucaristía será gratuita. Le puede interesar: Mapa: Recorrido del papa Francisco en Bogotá, Medellín, Villavicencio y Cartagena

2. Las personas que no logren inscribirse en las parroquias, antes del 15 de agosto, pueden hacerlo a través de los locales TuBoleta desde el 26 de agosto. Pueden hacer clic aquí y encontrar los sitios autorizados.

3. A partir del 26 de agosto, se entregarán las boletas en grupos apostólicos, comunidades religiosas, pastorales de colegios o universidades y parroquias de la capital.

4. Si no alcanza a tener entradas antes de la celebración, ese mismo día (7 de septiembre) desde las 5:00 am hasta las 2:00 pm podrá reclamarlas en las taquillas ubicadas en el lugar. No olvide que las filas serán largas. Le puede interesar: Plaza de Bolívar será escenario de primer acto público del Papa en Bogotá

5. Cuando todo el espacio designado esté lleno, se habilitarán zonas cercanas que tendrán pantallas y sonido para todas las personas que no hayan podido ingresar.

6. Quienes estén fuera de Bogotá y deseen asistir a la misa con el sumo pontífice, pueden solicitar su pase en las sedes de las diócesis y arquidiócesis en todo el país.

7. La Arquidiócesis de Bogotá habilitó este link para residentes en el exterior, quienes se deben inscribir con su pasaporte y seguir las instrucciones. Le puede interesar: Programa completo Luna BLU: La historia de Anton Szandor Lavey, el ‘Papa Negro’

El parque Simón Bolívar tendrá capacidad máxima para 550.000 personas por motivos de seguridad durante la visita de papa Francisco.