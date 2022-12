Como directora de Colciencias, Giha entregó mayor contratación al hoy director

La ministra de Educación Yaneth Giha fue directora de Colciencias antes de llegar a dirigir la cartera. El 7 de junio de 2016, Giha firmó la resolución 0429 de 2016 en la que resolvió delegar en la Subdirección la “celebración de los contratos de mayor cuantía de la entidad, de conformidad con el presupuesto anual, independientemente de la fuente de recursos, así como las adiciones a estos contratos”, además de cuatro funciones más.

En ese momento, el subdirector era Alejandro Olaya Dávila. Cinco meses después, el 16 de noviembre del 2016, Giha Tovar asumió como ministra de Educación y la contratación de mayores recursos quedó en manos de Olaya.

Esto sucedió antes de que llegara a Colciencias el exdirector César Ocampo, que salió diez meses después con un decreto de insubsistencia del presidente Juan Manuel Santos.

Cuando Ocampo quiso modificar esa resolución para que la dirección de la entidad pudiera revisar y avalar los procesos de contratación, Olaya se quejó con él a partir de varias comunicaciones que fueron reunidas en un memorando, y días después Ocampo salió de la institución.

En entrevista con Mañanas Blu, Giha explicó las razones para el cambio de gerencia.

“Se empezaron a dar una serie de instrucciones que causaron preocupación. Centralizaron la operación de toda la entidad en un director. Eso nunca había pasado en Colciencias y no pasa en ninguna institución pública. En segundo lugar, la planeación no se había aprobado cuando empezó el año.Había contratos sin aprobar y la entidad estaba paralizada”, dijo Giha.

Y añadió que no le entregó la contratación a Olaya: “había delegaciones que se encargaban de varios contratos como funciona en cualquier entidad pública. Colciencias es una entidad absolutamente técnica. Todas las personas que yo mantuve en la entidad eran técnicas. Yo no tengo ningún proyecto político, no tengo gente política allá. Nunca he trabajado de esa manera”, puntualizó.