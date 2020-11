A partir de este lunes 30 de noviembre, los colombianos podrán solicitar una cita en las Registradurías habilitadas del país para pedir la expedición de la cédula digital.

Este nuevo documento no desplazará la cédula actual que sigue vigente y no será una medida obligatoria. Sin embargo, a partir de esa fecha, quienes soliciten un duplicado este no será entregado en el formato tradicional si no que será expedido en la nueva versión.

¿Cómo obtener la nueva cédula digital?

Los colombianos que cuenten con un dispositivo Smartphone conectado a internet podrán descargar una aplicación de la Registraduría y luego de cumplir con verificaciones de seguridad mediante reconocimiento facial, podrán portar su cédula totalmente digital en su celular.

Cuando la solicitud se cree la persona recibirá automáticamente un correo electrónico con una contraseña digital. Una vez completen los filtros requeridos, deberán actualizar los datos personales como las huellas dactilares y la foto.

El objetivo de la cédula digital es brindar mecanismos de identificación que les permitan acceder a servicios de manera rápida y confiable con seguridad de sus datos, aprovechando las tecnologías de la información.