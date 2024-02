Compaginar lo ambiental y militar: Lo que está sobre la mesa con el complejo militar en Gorgona

Tras la decisión del Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Industria Comercio y otras entidades de continuar con el proyecto militar en el Parque Natural Gorgona, hay dos puntos de vista sobre esta determinación.

Por un lado, lo ambiental. Según expertos en medio de la construcción de este proyecto habrá ingreso de diésel a un área protegida y otros productos o materiales que pueden perturbar los ecosistemas. A eso se le suma que los ambientalistas creen que los objetivos militares son difíciles de compaginar con los ambientales.

“Lo que siempre he visto problemático es compaginar o armonizar dos agendas que son diferentes: la militar y la ambiental y, de conservación son agendas que van por caminos diferentes. Cuando todo esté en calma y podamos dedicar el tiempo a la naturaleza y que no está pasando nada ahí no hay cuellos de botella, pero la operación de una estación guardacostas en un Parque Nacional Natural, por ejemplo, a las 3:00 de la mañana se detecta una lancha rápida del narcotráfico y la reacción es montarse rápidamente en las embarcaciones y salir a perseguirlo. En una operación como esas es donde veo incompatibilidades. Una ballena recién parida, que está dando de comer a sus neonato que nació hace un par de horas en el Remanso y hay que ir a perseguir una lancha, ahí, ¿cómo se hace para armonizar dos agendas que son tan diferentes en sus prioridades y cuál de las dos se va a imponer sobre la otra?”, dijo Mateo López-Victoria, director del Programa de Biología de la Universidad Javeriana Cali.

Para López-Victoria la construcción de este complejo militar no resuelve el problema de fondo que es la política de drogas del Gobierno, sino que siguen siendo ‘paños de agua tibia’ para aliviar la problemática.

Publicidad

“Soy partidario en resolver los problemas desde la raíz, desde su origen, pero entiendo que mientras esos problemas se resuelven hay que tomar medidas y reaccionar. Si a mí me dijeran que el narcotráfico es la razón por la que hacemos todas estas inversiones y el cambio de la razón de ser del Parque, yo diría que eso no se va a resolver persiguiendo a narcotraficantes, es un problema de demanda de drogas por parte de consumidores”, comentó el director.

Además, dice el experto que Colombia no tiene salida a corto plazo ante estas problemáticas que son de carácter nacional e internacional.

“Nosotros estamos pagando el precio más alto: el daño a los ecosistemas, desde el punto de vista social, de la violencia. Ese problema no se va a resolver persiguiendo, entiendo que mientras eso se resuelva hay que perseguir, capturar. El tema de la pesca ilegal tampoco se va a resolver quitándole lo que le encontraron a unos pescadores ilegales (…) No creo mucho en las medidas de choque”, aseguró López-Victoria.

Publicidad

Por el otro, la seguridad y defensa. Expertos aseguran que es fundamental realizar este proyecto por la tecnología que se instalaría en la zona para enfrentar delitos como narcotráfico, la pesca ilegal, el tráfico de migrantes o la extracción de madera. Todas economías ilícitas que son manejadas por grupos criminales nacionales e internacionales.

“La gran rentabilidad que tiene el narcotráfico en esa salida por el Pacífico hace que estructuras criminales colombianas tengan mucho interés por tener el control de esa salida del narcotráfico. Ahí tendríamos al ELN, las disidencias de las Farc, al Clan del Golfo, como actores principales que les interesa controlar esas rutas. Pero, a eso se le suma las alianzas o disputas de carteles mexicanos que son los interesados en transportar la droga hacia el norte del continente”, dijo Andrés Macías Tolosa, quien es investigador de la Universidad Externado de Colombia.

Frente a los llamados de las organizaciones ambientalistas de hacer el complejo militar en otra zona del pacífico, Macías asegura que hacerlo, por ejemplo, en Guapi puede tener menos efectos en la contundencia de los operativos contra las bandas criminales.

“El proyecto como tal en materia de seguridad y defensa sí es fundamental sacarlo adelante porque eso va a permitir tener una mejor tecnología para enfrentar a estos grupos criminales que siguen transportando droga fuera del país en semisumergibles y con las herramientas que se tiene hoy es muy difícil, porque los semisumergibles han logrado evadir los radares que tienen en este momento”, agregó el investigador.

Publicidad

Mucha de la droga que sale del Pacífico sale hacia el norte del continente, pero también hay rutas hacia el sur como, Ecuador y de allí continúa hacia Australia o Nueva Zelanda para llegar a Europa sin cruzar el océano Atlántico.

Ambos expertos coinciden que lo que está sobre la mesa es el balance entre las dos estrategias que, por un lado, mitigue el impacto ambiental, pero que por el otro, dé golpes contundentes contra los grupos criminales.

Le puede interesar: