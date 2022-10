Comunidad wayúu sufre los estragos de la sequía en la mitad del desierto

Las duras escenas de la población wayúu cogiendo agua en un jagüey son el reflejo de la intensa sequía que golpea contundentemente a estas comunidades.

"A nosotros se nos hace muy difícil para buscar el agua y la única forma para sobrevivir es cogerla poco a poco y aquí no hay casi arroyos", dijo María Ipuana, una de las afectadas por la sequía en Uribia, La Guajira.

Según Katerin Puerto, coordinadora de la Unidad de Gestión de Riesgo del municipio de Uribia, la situación por falta de agua se agrava entre los habitantes y las comunidades indígenas, sobre todo las asentadas hacia la parte alta del departamento de La Guajira.



“Tenemos priorizados sectores que no tienen ni siquiera un jagüey para poder abastecerse, no tienen pozos, no hay molinos y allí las distancias es lo que más perturba y el mal estado para poder asistir a la comunidad", dijo la funcionaria.

A la fecha, y solo en Uribia, hay más de 1.270 solicitudes de agua a los organismos de socorro por parte de tan solo algunas comunidades indígenas wayúu.