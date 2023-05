“Con Colombia federal no promovemos el separatismo ni una nueva constitución”: gobernador de Quindío

El gobernador del Quindío, Roberto Jaramillo, aseguró en una entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, que la propuesta de una Colombia federal no tiene nada que ver con separatismo ni con una nueva constitución.

Durante la cumbre de gobernadores de Colombia Unida, Colombia Federal, celebrada en Río Negro, Antioquia, se discutió la idea de un Estado federado, con la intención, según los asistentes, de fortalecer la autonomía y descentralización de las regiones.

Jaramillo explicó que la propuesta se basa en tres palabras clave: federalismo, autonomía y descentralización.

"La discusión es que se están celebrando, conmemorando los 160 años de la constituyente de Río Negro. Yo creo que no podemos dejar pasar por alto, no podemos seguir con las mismas reglas del juego de hace 160 años", dijo.

Publicidad

El gobernador destacó que la Colombia federal implica una mayor autonomía y centralización de las regiones, con recursos suficientes para poder asumir grandes retos.

"No estamos hablando de separatismos, no estamos hablando de una nueva constituyente, no estamos hablando absolutamente nada de eso", aclaró.

Según Jaramillo, cada departamento mantendría su estructura actual, pero con mayor autonomía y centralización en la toma de decisiones.

Publicidad

"Tenemos un Estado en este momento totalmente presidencialista, donde el presidente es el que le regala una obra a una región, el presidente es el que le regala una obra a un departamento. Cuando nosotros somos los que aportamos al PIB nacional muchos de esos recursos y no son regresados a las regiones de la manera correspondiente", afirmó.

El gobernador del Quindío señaló que la propuesta busca una nivelación en la distribución de recursos, ya que muchos departamentos aportan al PIB nacional, pero reciben muy poco a cambio.

"Estamos hablando de eso sin protagonismos, porque nosotros ya estamos de salida. Pero yo creo que el país ya se merece que hablemos y retomemos el tema de esta autonomía, de centralización y federalismo. De autonomía, independencia y federalismo en consecuencia", concluyó.