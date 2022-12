Con engaños, disidencias de Farc reclutan a menores de edad en Meta y Guaviare

BLU Radio obtuvo testimonios de la forma como las disidencias de las Farc, al mando de alias ‘Gentil Duarte’, reclutan a menores de edad en las zonas donde opera, como Yarumales, en el departamento del Meta, donde esa estructura ha ido armando y fortaleciendo su grupo con niños que recluta de pueblos cercanos y veredas.



Los engañan prometiéndoles trabajo para sostener a sus familias, en su mayoría campesinas. 1’800.000 pesos es el pago si acceden a la propuesta.



Cuando llegan a la zona donde supuestamente están los cultivos para trabajar, lo primero que les dicen es que ahora hacen parte de la disidencia e inmediatamente les entregan un fusil.



Ese es el caso de un joven, a quien llamaremos ‘Juan’, reclutado cuando tenía 17 años, quien relató cómo fue engañado y llevado a la selva.



"Estaba de paseo en un sector que se llama Yarumales. Llegaron vestidos de civil y nos dijeron que nos iban a dar plata, que iba a estar bueno, que solo era montar moto por ahí. A los dos días ya nos mandaron pa’ la mata, que nos iban a dar 1’800.000 pesos mensual y cuando llegamos ya no nos daban nada, solo útiles de aseo", dijo.



Cuenta que en ese momento apareció ‘Gentil Duarte’ y les dijo cuáles serían sus funciones, entre otras, la de recoger el dinero de las extorsiones y reclutar más niños.



‘Juan’ cuenta cómo pasaron esos cuatro meses en la selva junto a él cerca de ocho niños más, entre ellos dos niñas de 15 años a las que ayudaba.



"Para formar el grupo, para entrenarnos, los días que yo entré ya cargaba fusil, igual que un vaso. Comenzamos el entrenamiento y de ahí nos sacaban a los pueblos vestidos de civil para reclutar más gente", añadió.



Después de cuatro meses, y luego de haberse ganado la confianza del comandante, 'Juan' pasó a prestar guardia. A un compañero de confianza le dijo que se iba a escapar y, a pesar del riesgo, porque si era descubierto lo matarían, decidió salir corriendo dejando el fusil y las botas pantaneras en el suelo.



Después de ocho horas de camino, se encontró con una comisión de seguridad del Ejército.



Fue "un día que estábamos ya aburridos, pero uno no puede decir porque lo matan, entonces a mi compañero, ya arriesgándome, le dije que me iba a volar. Me dijo 'hágale'. como a la 10 de la noche, cuando estaba de turno de guardia, salí corriendo, caminé como hasta las 6 de la mañana", manifestó.



Por estos hechos hay enorme preocupación, no solo en esa zona del país, sino en los cinco departamentos donde hay disidencias de las Farc.



El general Jorge Humberto Jerez, comandante de la Fuerza de Tarea Omega, reveló que los menores son usados, incluso, para realizar inteligencia a las tropas del Ejército y atacar: "En los últimos días se nos han presentado a las tropas menores de edad que habían sido reclutados por el frente 7mo, 62, 40 y 1ro".



"Están usando la modalidad de reclutar a los niños, que son los que hacen la inteligencia a las tropas del Ejército y los mandan a recoger las extorsiones; los obligan a presionar a los campesinos para seguir cultivando la mata de coca", dijo.



En documentos de las autoridades reposa información exacta sobre algunos asesinatos a menores, que caen víctimas de ataques cuando quieren escapar de estos grupos o, incluso, si no obedecen una orden.



'Juan' cuenta que ahora quiere terminar su bachillerato, estudiar enfermería y reencontrarse con su familia.

