“Con la muerte de Gabo comienza su resurrección”: biógrafo de García Márquez

Gerald Martin, biógrafo del premio nobel Gabriel García Márquez , dijo en Blu Radio que con la muerte del colombiano se comienza a reflejar una nueva imagen del escritor de 'Cien años de soledad'.

“Estoy sintiendo que hay una enorme resurrección después del silencio de estos años. Ahora todo el mundo no solo está hablando de Gabo sino reconociendo su incomparable importancia literaria y cultural en todo el mundo”, dijo.

Martin, quien convenció al Nobel a fines de 1990 de escribir su biografía y publicó en 2009 ‘Gabriel García Márquez, una vida’, después de 17 años de trabajo y cientos de entrevistas, aseguró que esto no significa que el trabajo de García Márquez no haya sido suficiente reconocido sino que en los últimos años no había noticias sobre él, a excepción de su cumpleaños.

“Ahora en una cierta manera, con su muerte se está forjando una imagen más permanente”, dijo.

El escritor agregó que en la actualidad está trabajando en una nueva biografía de García Márquez ya que en la anterior solo usó un 2% de la información que recopiló.

“Escribí más de 2500 páginas, es una cosa enorme. Pero obviamente mi editor no me había pedido esa cantidad de páginas. Yo tuve que cortarlas para que fuera ese número: prometí que iba publicarlas después y que iba a publicar la crónica de mi experiencia en la recolección de la información".

Agregó que esa biografía sería una versión más larga de la que ya escribió pero que lo hará de una manera más fluida para que “siga siendo disfrutable".

Martin dijo que si bien tiene muchos datos sobre la vida del escritor, hay muchas cosas que se fueron con él a la tumba, como los motivos de su discordia con el también premio nobel Mario Vargas Llosa, con quien en alguna ocasión se fueron a los puños.

“Aún si supiera cual fue la versión definitiva probablemente no la mencionaría hoy”, dijo al respecto de este episodio.

El Nobel colombiano falleció el jueves en su casa de Ciudad de México, donde vivió en los últimos 30 años, tras haber estado hospitalizado días antes por una neumonía. Posteriormente su cuerpo fue incinerado en una ceremonia privada.