”El Gobierno no ha estado a la altura de la situación de la U.Nal”: exmiembro del CSU

Humberto Rosanía, exmiembro del Consejo Superior de la Universidad Nacional, habló sobre su retiro del cargo y la situación actual de la institución. Rosan fue designado por el Consejo Nacional de Educación Superior y acaba de ser retirado del cargo.

Durante la entrevista en Mañanas Blu con Camila Zuluaga, aclaró que su retiro del cargo no fue una destitución, sino una designación que iba hasta abril. Además, explicó que participó en la sesión del 21 de marzo en la que se escogió al rector Ismael Peña, que ya se ha posesionado y está en funciones.

Sin embargo, Rosanía señaló que el Gobierno nacional no ha respaldado adecuadamente la designación del rector, generando una situación de violencia y zozobra en la Universidad Nacional.

Estábamos esperando era que el Gobierno estuviera a la altura de las circunstancias y sacara de la situación de violencia y de zozobra que vive la Universidad Nacional, pero el Gobierno no ha estado a la altura de las circunstancias y ha sacado del sombrero del sombrero toda una cantidad de excusas, precisamente para tratar de quitarle legitimidad al hoy rector de la Universidad Nacional dijo Rosanía.

Rosanía hizo énfasis en que la designación del rector se hizo siguiendo los estatutos y el reglamento universitario, pero el Gobierno ha utilizado diversas excusas para tratar de quitarle legitimidad al rector.

Publicidad

Además, criticó que en una reunión importante del Consejo Superior en la que se iba a firmar y ratificar la elección del rector, no hubo quórum y los puntos de agenda no abordaron la violencia que enfrenta la universidad.

"El rector ejerció su derecho al posesionarse por lo tanto, me imagino evaluaron que no había nada que decidir sobre el rector, pero sí sorprende que citen un consejo extraordinario y dentro de los puntos que propone tratar ni siquiera abordan la violencia. Y a mí se me hace muy, muy pintoresco que el ministro, el viceministro de Educación, salga a defender una sesión donde él ni siquiera estuvo. Seguramente se enteró a través de un teléfono roto de lo que cree que sucedió. Es muy difícil cuando la ministra de Educación le falta también el respeto al Consejo Superior Universitario", resaltó Rosanía.

Publicidad

Ante las declaraciones de la ministra de Educación, Aurora Vergara, Rosanía resaltó que el acta de designación refleja la verdad de lo sucedido en la sesión y que el voto secreto se decidió debido a las amenazas y disturbios que los miembros del Consejo Superior habían enfrentado. También critica que el Ministerio de Educación no haya cumplido con su responsabilidad de certificar la designación del rector y pide a la Procuraduría que intervenga para poner orden frente a las arbitrariedades del Gobierno.

En cuanto a la elección del rector, explicó que se tuvieron en cuenta los resultados de una consulta en la Universidad Nacional de Colombia, pero también se consideraron los votos en las diferentes sedes de la institución. Según él, el profesor Leopoldo Múnera, quien obtuvo la mayoría en la consulta, no era el más indicado para ser rector debido a su actitud desafiante y falta de responsabilidad.

Rosanía reconoció que la situación actual de la Universidad Nacional de Colombia es preocupante y que la gobernabilidad del rector será difícil. Sin embargo, destaca que la solución debe darse dentro del marco legal vigente y a través del diálogo y la concertación. También hace un llamado al Gobierno nacional para que respete el Estado social de derecho y la autonomía universitaria.

En cuanto a los encapuchados que han generado violencia en la universidad, Rosanía señaló que no son estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia y desconoce quiénes son y cuáles son sus intereses. Pide que las autoridades investiguen y aclaren estos hechos.

Publicidad

Finalmente, entregó una visión detallada de la situación actual en la Universidad Nacional de Colombia y la designación del rector. Rosanía instó al Gobierno a respetar la institucionalidad y solucionar los problemas dentro del marco legal vigente.

Escuche la entrevista completa acá: