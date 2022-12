Con tutela, colombianos varados en el exterior buscan regresar durante la pandemia

La Personería de Bogotá logró que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenara al Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del consulado en Nueva York, Estados Unidos, repatriar en vuelos humanitarios a colombianos que están en esa ciudad.

Este es el caso de Carlos Eduardo Useche Romero, a quien el tribunal le tuteló el derecho fundamental a la libre locomoción.

Useche viajó de paseo a Estados Unidos el 7 de diciembre de 2019 y tenía como fecha de regreso el 2 de mayo, pero el 23 de marzo el Gobierno colombiano ordenó el cierre de los aeropuertos, por lo que la aerolínea canceló el vuelo.

Carlos Eduardo Useche se quedó varado como turista en la ciudad de Bridgeport, Connecticut, en Estados Unidos, sin dinero para sobrevivir y expuesto al riesgo del contagio.

Además, con el temor de perder el estatus de visa turista, ya que se encontraría con una estadía mayor a la permitida en ese país.

Por lo anterior, se comunicó, vía correo electrónico, en varias oportunidades al consulado de Colombia en New York, para solicitar ayuda y poder regresar a Colombia; sin embargo, no le dieron soluciones rápidas.

Ante la situación, su esposa y sus dos hijos, de 10 y 7 años, que viven en Bogotá, solicitaron a la Personería elaborar una acción de tutela, pues el señor no cuenta con el dinero para una estadía no programada y no tiene conocidos que lo apoyen. Por eso, reclamó el derecho a poder ser trasladado a Colombia, donde tiene su nacionalidad, sus hijos, su familia y amigos.

Por esta razón, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través de la sección cuarta, acogió la solicitud y ordenó realizar las gestiones necesarias para su repatriación, que se realizó semanas después.