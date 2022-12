Concejo se va de puente "para darle largas al cupo de endeudamiento": De Roux

unos días de descanso previo a este miércoles festivo 7 de agosto.

“Eso es inquietante porque la agenda de base de control político que tiene represado el Concejo es muy grande, entonces darnos uno o dos días de gabela no es oportuno”, dijo el político.

De Roux aseguró que detrás de todo esto (los días de descanso) “está de por medio la discusión del cupo de endeudamiento que trajo el alcalde Petro y al cual se le ha dado un trámite de dilación”.

“Ya tuvimos un receso de mitad de año y ahora dejar de sesionar dos días no se justifica. Detrás de esto hay una actitud de darle larga al cupo de endeudamiento. Hay un grupo de concejales que no quiere que se apruebe ese cupo que necesita Bogotá porque es una iniciativa de Petro y no le quieren dar herramienta a él para desarrollar su programa de Gobierno”, insistió el Progresista.

“Incomoda que tengan que dejar de trabajar unos días para prolongar un puente”, reiteró De Roux.