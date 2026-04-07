Confirman nueva cifra de muertos y heridos en accidente de bus intermunicipal en vía Ibagué–Bogotá

Las autoridades confirmaron a Blu Radio el aumento en la cifra de víctimas mortales tras el accidente registrado en la mañana de este martes 7 de marzo de 2026 en la vía nacional que conecta Ibagué con Bogotá, a la altura de la glorieta de Payandé, en el departamento del Tolima. El siniestro genera conmoción en la región por la magnitud de sus consecuencias.

Trágico accidente en la vía Ibagué – Bogotá deja tres personas fallecidas Foto suministrada

De acuerdo con la información oficial, el accidente involucró un bus intermunicipal de la empresa Coomotor que se volcó luego de perder el control y salirse de la carretera. El vehículo transportaba aproximadamente a 27 pasajeros al momento del hecho. Organismos de socorro llegaron al lugar para atender la emergencia y realizar las labores de rescate.

#Extra | 😱 Bus se Coomotor de volcó en la vía #Ibagué - Bogotá



😞 El siniestro deja tres fallecidos y múltiples heridos. pic.twitter.com/IGPepqBK0k — Ecos del Combeima (@EcosdelCombeima) April 7, 2026

El secretario de Tránsito del Tolima, Mario Alberto Tovar Lucuara, confirmó a Blu Radio que el saldo preliminar es de seis personas fallecidas y 24 lesionadas. Entre los heridos, dos presentan amputaciones y 22 registran diferentes contusiones, por lo que varios fueron trasladados a centros asistenciales cercanos.

Accidente de Coomotor en vía Bogotá - Ibagué

Las autoridades indicaron que las causas del accidente aún son materia de investigación. Entre las hipótesis se contemplan una posible falla mecánica, exceso de velocidad o condiciones de la vía. Mientras avanzan las indagaciones, se trabaja en la identificación de las víctimas mortales y en el seguimiento al estado de salud de los heridos.