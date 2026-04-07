Confirman nueva cifra de muertos y heridos en accidente de bus intermunicipal en vía Ibagué–Bogotá

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Las autoridades confirmaron a Blu Radio el aumento en la cifra de víctimas mortales tras el accidente registrado en la mañana de este martes 7 de marzo de 2026 en la vía nacional que conecta Ibagué con Bogotá, a la altura de la glorieta de Payandé, en el departamento del Tolima. El siniestro genera conmoción en la región por la magnitud de sus consecuencias.
De acuerdo con la información oficial, el accidente involucró un bus intermunicipal de la empresa Coomotor que se volcó luego de perder el control y salirse de la carretera. El vehículo transportaba aproximadamente a 27 pasajeros al momento del hecho. Organismos de socorro llegaron al lugar para atender la emergencia y realizar las labores de rescate.
#Extra | 😱 Bus se Coomotor de volcó en la vía #Ibagué - Bogotá— Ecos del Combeima (@EcosdelCombeima) April 7, 2026
😞 El siniestro deja tres fallecidos y múltiples heridos. pic.twitter.com/IGPepqBK0k
El secretario de Tránsito del Tolima, Mario Alberto Tovar Lucuara, confirmó a Blu Radio que el saldo preliminar es de seis personas fallecidas y 24 lesionadas. Entre los heridos, dos presentan amputaciones y 22 registran diferentes contusiones, por lo que varios fueron trasladados a centros asistenciales cercanos.
Las autoridades indicaron que las causas del accidente aún son materia de investigación. Entre las hipótesis se contemplan una posible falla mecánica, exceso de velocidad o condiciones de la vía. Mientras avanzan las indagaciones, se trabaja en la identificación de las víctimas mortales y en el seguimiento al estado de salud de los heridos.