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Blu Radio  / Nación  / Confirman nueva cifra de muertos y heridos en accidente de bus intermunicipal en vía Ibagué–Bogotá

Confirman nueva cifra de muertos y heridos en accidente de bus intermunicipal en vía Ibagué–Bogotá

El vehículo transportaba aproximadamente a 27 pasajeros al momento del hecho. Organismos de socorro llegaron al lugar para atender la emergencia y realizar las labores de rescate.

Confirman nueva cifra de muertos en el accidente en la vía Ibagué – Bogotá: esto se sabe
Confirman nueva cifra de muertos en el accidente en la vía Ibagué – Bogotá: esto se sabe
Foto: X @EcosdelCombeima
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 7 de abr, 2026

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