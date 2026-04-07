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Blu Radio  / Nación  / Trágico accidente en la vía Ibagué – Bogotá deja tres personas fallecidas

Trágico accidente en la vía Ibagué – Bogotá deja tres personas fallecidas

Un bus intermunicipal de la empresa Coomotor sufrió una salida de la vía y terminó volcado.

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