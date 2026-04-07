Trágico accidente en la vía Ibagué – Bogotá deja tres personas fallecidas

Un grave accidente de tránsito se registró en la mañana de este martes 7 de abril en la vía nacional que conecta a Ibagué con Bogotá, a la altura de la glorieta de Payandé, en el departamento del Tolima. Un bus intermunicipal de la empresa Coomotor sufrió una salida de la vía y terminó volcado de manera lateral, dejando hasta el momento tres personas fallecidas.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, el vehículo transportaba aproximadamente 27 pasajeros cuando ocurrió el siniestro. Las causas exactas del accidente aún son materia de investigación, aunque organismos de emergencia ya se encuentran en el lugar adelantando las labores de atención y verificación de posibles personas lesionadas.



Bus intermunicipal terminó volcado a un costado de la vía

El accidente ocurrió en un tramo clave de la carretera que comunica el centro del país con el Tolima, una vía altamente transitada por vehículos particulares y de transporte público. Según información preliminar, el bus de servicio intermunicipal perdió el control y se salió de la carretera antes de volcarse hacia uno de sus costados. Tras el impacto, varios pasajeros quedaron atrapados dentro del vehículo, lo que obligó a la rápida intervención de los organismos de socorro.

Unidades del Cuerpo de Bomberos, personal de la concesión vial, ambulancias y agentes de tránsito llegaron al sitio para atender la emergencia. Los rescatistas trabajaron durante varios minutos para evacuar a los pasajeros y prestar asistencia médica a quienes resultaron heridos.

Accidente de Coomotor en vía Bogotá - Ibagué

Tres personas murieron en el accidente

Las autoridades confirmaron que tres personas fallecieron como consecuencia del fuerte accidente. Las identidades de las víctimas aún no han sido reveladas oficialmente mientras se adelantan los procedimientos correspondientes.



Entretanto, los organismos de emergencia continúan evaluando el estado de salud de los demás pasajeros que viajaban en el bus. Algunos de ellos habrían sufrido lesiones y fueron trasladados a centros asistenciales cercanos para recibir atención médica. Las autoridades también iniciaron las labores de inspección técnica para determinar las circunstancias que provocaron el siniestro vial. Entre las hipótesis que se investigan se encuentran una posible falla mecánica, exceso de velocidad o condiciones de la vía.

Agentes de tránsito y unidades de la Policía de Tránsito permanecen en la zona realizando el levantamiento de los cuerpos y recopilando información que permita esclarecer lo ocurrido. El accidente también generó afectaciones en la movilidad sobre este corredor vial, uno de los más importantes del país, por lo que se recomendó a los conductores transitar con precaución mientras se realizan las labores de atención y remoción del vehículo siniestrado.

