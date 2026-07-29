Conflicto armado, pobreza y migración aumentan riesgo de trata de personas, advierte la Defensoría

La trata de personas continúa siendo una de las violaciones más graves a los derechos humanos en Colombia y, contrario a la percepción de que se trata de un delito asociado únicamente al tráfico internacional de personas, la mayoría de los casos ocurre dentro del territorio nacional. Así lo advirtió la Defensoría del Pueblo en su más reciente boletín, en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, que se conmemora este 30 de julio.

El organismo señaló que durante 2025 sus duplas de género atendieron 268 casos de trata de personas, cifra que evidencia que este delito mantiene un fuerte impacto sobre las mujeres y las poblaciones en condición de vulnerabilidad. Del total de víctimas atendidas, el 94,4 % fueron mujeres, mientras que el 74 % de los casos tuvo como finalidad la explotación sexual.

Uno de los principales hallazgos del informe es que el 69,4 % de los casos corresponde a trata interna, es decir, situaciones en las que la captación, el traslado y la explotación ocurren dentro de Colombia y no necesariamente implican cruzar una frontera.

Trata de personas, imagen de referencia Foto: AFP

Para la Defensoría, este dato desmonta uno de los mitos más extendidos sobre este delito y demuestra que muchas víctimas permanecen incluso en sus propias comunidades o lugares de residencia mientras son explotadas.



La entidad encontró que el 92,9 % tenía entre 19 y 59 años, mientras que el 81,7 % pertenecía a los estratos socioeconómicos 1 y 2, lo que evidencia cómo la pobreza, la falta de oportunidades y las falsas promesas laborales siguen siendo factores aprovechados por las redes criminales para captar personas.

El informe también establece una estrecha relación entre la trata de personas y el conflicto armado. Según la Defensoría, el 40,7 % de las atenciones estuvo asociado directa o indirectamente con estas dinámicas.

En algunos territorios, por ejemplo, grupos armados ilegales participan en la captación y explotación de víctimas o utilizan redes de trata para trasladarlas hacia zonas bajo su control, donde son sometidas a explotación sexual, trabajos forzados y otras formas de violencia.

Publicidad

A esto se suma la situación de la población migrante. El boletín muestra que el 43 % de las víctimas atendidas era de nacionalidad venezolana, aunque la mayoría contaba con un estatus migratorio regular. Para la Defensoría, esto evidencia que el riesgo no depende únicamente de la situación migratoria, sino también de la ausencia de redes de apoyo, las dificultades para acceder a derechos y las condiciones de vulnerabilidad económica.

Trata de personas foto referencial Foto: gettyimages

Las cifras recopiladas por otras entidades muestran la magnitud del fenómeno. Durante 2025, la Fiscalía General de la Nación registró 329 noticias criminales por trata de personas, de las cuales el 64 % correspondió a víctimas mujeres, mientras que el Centro Operativo Anti-Trata del Ministerio del Interior reportó 435 casos en todo el país.

Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo recomendó fortalecer los mecanismos de protección para las víctimas, mejorar la regularización migratoria de las personas en riesgo, incorporar un enfoque de género e interseccional en la atención institucional y robustecer el Sistema Nacional de Información sobre Trata de Personas para contar con datos más completos y facilitar la formulación de políticas públicas.

Publicidad

Bogotá reporta 77 casos atendidos desde 2024

En la capital la Secretaría Distrital de Salud informó que, entre 2024 y lo corrido de 2026, Bogotá ha identificado y canalizado 77 casos de trata de personas. El 81 % de las víctimas son mujeres y el 62 % de los casos está relacionado con explotación sexual.

La administración distrital explicó que la población entre 18 y 29 años es la más afectada y que gran parte de las captaciones se realiza mediante falsas ofertas laborales o de migración difundidas a través de plataformas digitales.

Además, recordó que las víctimas reciben atención médica, psicológica y psicosocial, incluso cuando no están afiliadas al sistema de salud o se encuentran en condición migratoria irregular, con el propósito de garantizar el acceso a los servicios sin barreras y evitar la revictimización.