Conmemoran 20 años de la escalofriante toma de las Farc en Mitú

Los habitantes de Mitú, Fuerza Pública y altos funcionarios del Gobierno se dieron cita en la plaza principal del municipio para develar el monumento a la memoria de las personas que fueron asesinadas, heridas y secuestradas la madrugada del 1 de noviembre de 1998.

Una de las víctimas que participó en esta conmemoración fue el teniente coronel Javier Rodríguez, quien hace 20 años resultó secuestrado por la extinta guerrilla y, nueve años después de estar en cautiverio, logró recobrar la libertad gracias a la Operación Jaque.

"Los recuerdos que le llegan a uno a la mente son de aquellas personas que fallecieron en el momento del ataque guerrillero, yo creo que esas imágenes siempre quedaran marcadas en el corazón", dijo Rodríguez.

Durante el acto conmemorativo, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, acompañado de la cúpula a militar, el alto comisionado para la Paz y autoridades departamentantales, hicieron entrega de dos monumentos, uno en memoria a las víctimas y otro a quienes cayeron en la operación ‘Vuelo de Ángel’, la cual permitió la retoma de ese municipio.

El ministro Botero aseguró que "lo que se pretende es recordar las víctimas e inaugurar unos monumentos a las personas fallecidas que seguramente en años seguirán teniendo un valor sumamente importante".

Vea aquí: Gobierno exige que responsables de Farc por toma de Mitú pidan perdón

Para los pobladores que resultaron afectados durante la masacre, este tipo de actividades les permite no olvidar su historia; sin embargo, lo que no han logrado encontrar es una reparación justa, como el caso de Elizabeth Mendoza, quien resultó desplazada tras la toma de las Farc y tuvo que volver a comenzar su vida sin ningún tipo de apoyo.

"Yo casi me muero de hambre, mis hijos casi se mueren por hambre y nadie me ayuda, en nada me ayuda el Gobierno", aseguró la mujer que actualmente vive con sus nietos en el lugar donde sintió el golpe de la guerra.

Durante el acto protocolario, la Policía Nacional realizó el lanzamiento del libro "Mitú 20 Años, La Noche de los Jaguares", que busca dar voz a quienes por años han permanecido en silencio, guardando el dolor de un conflicto que les marcó la historia.



