Estudiarán demanda contra decisión que eliminó requisito de segundo idioma para embajadores

El Consejo de Estado admitió una demanda que busca tumbar la decisión del Gobierno del presidente Gustavo Petro de eliminar el requisito de hablar un segundo idioma para ocupar el cargo de embajador de Colombia en el exterior.

El presidente Gustavo Petro había dado la orden durante un consejo de ministros cuando dijo: “Yo ya le pedí a la canciller, no por Benedetti, porque ya no necesita eso, sino por el presidente que le quite todos los requisitos para ser embajador y embajador en Colombia, porque están usurpando o violando la norma constitucional que dice que el presidente es el jefe de las relaciones internacionales”.

La modificación fue realizada en agosto de 2025 mediante cambios al Manual Específico de Funciones de la Cancillería y permitió que quienes sean designados embajadores ya no tengan que acreditar dominio de inglés ni de otro idioma oficial de Naciones Unidas, o del idioma del país donde serán enviados.

La demanda fue presentada por la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular, UNIDIPLO, que considera que la medida redujo los estándares para ejercer la máxima representación del Estado colombiano en otros países. El sindicato argumenta que el conocimiento de una segunda lengua es una herramienta esencial para el trabajo diplomático y no un simple requisito administrativo.



Además, los demandantes señalan que actualmente quienes ingresan a la carrera diplomática sí deben demostrar el dominio de otro idioma, por lo que consideran contradictorio que esa exigencia se mantenga para los cargos de entrada, pero haya sido eliminada para el cargo de embajador. Ahora será el Consejo de Estado el encargado de definir si la decisión adoptada por el Gobierno se ajusta o no a la ley.