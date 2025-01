Consensos e independencia: así definió Gregorio Eljach la Procuraduría hasta 2029

Sobre las 8:00 de la mañana de este jueves, 16 de enero, llegó a la sede principal de la Procuraduría General de la Nación en el centro de Bogotá, el nuevo Procurador Gregorio Eljach, quien se registró e inició su recorrido por edificio de 27 pisos saludando a los funcionarios de cada dependencia.

A su llegada, en diálogo con los medios de comunicación, Eljach aseguró que será un procurador respetuoso de la Constitucional y la Ley, después de esto siguió en su proceso de empalme luego de que la saliente procuradora Margarita Cabello entregara el balance de gestión durante cuatro años.

Cambios en la Procuraduría

Por otro lado, ya se conocen los nuevos integrantes del equipo de trabajo de la Procuraduría en cabeza de Gregorio Eljach se trata del exministro de Justicia Néstor Osuna, quien fue designado como el nuevo procurador delegado para los Derechos Humanos, quien aseguró que en su cargo su foco va a ser la protección de los líderes sociales de Colombia y también los derechos de los migrantes.

Además se conoció que Javier Augusto Sarmiento, quien era el delegado para los Derechos Humanos, pasa a ser procurador delegado para el Seguimiento del Cumplimiento del Acuerdo de Paz.

Gregorio Eljach y Margarita Cabello Foto: Procuraduría - Congreso

Incluso, en su primer discurso como procurador general de la Nación, Gregorio Eljach se refirió a la polémica que ha tenido enfrentado al Gobierno con la Procuraduría en lo que tiene que ver con las sanciones a los funcionarios elegidos por voto popular, lo que ha dicho es que estas sanciones son precisamente el mecanismo para luchar contra la corrupción y en ese sentido se comprometió a trabajar con las altas cortes y el Congreso para resolver lo que él denomina como un vacío en las facultades del Ministerio Público.

"En buena parte las manifestaciones más grandes de corrupción involucran a funcionarios de elección popular. Una aplicación radical, mecánica, de la sentencia podría ser una talanquera en la lucha contra la corrupción por parte del Ministerio Público", dijo Eljach.

Sobre su independencia, Gregorio Eljach aseguró que dará todas las garantías y que no debe haber suspicacia.

“El dónde trabajó uno no tiene ninguna dependencia con lo que va a hacer. Yo no tengo jefes, fui secretario con éxito y por unanimidad durante siete elecciones...”

“Nadie puede decir que Gregorio Eljach no ha aprendido a distinguir entre quiénes fueron los que votaron por él y a quiénes tiene que disciplinar eventual y excepcionalmente porque ya no es como antes, que los congresistas estaban sometidos al control del procurador directamente, sino que es ya excepcionalmente cuando no haya ninguna otra alternativa”, aseguró el nuevo procurador.