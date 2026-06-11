“Considero poco democrático que se restringiera mi libertad de hablar”: Petro sobre su visita a EEUU

En medio de las tensiones entre Colombia y Estados Unidos por las elecciones, el presidente Gustavo Petro aseguró que durante su reciente visita a Estados Unidos enfrentó restricciones que, según él, limitaron su agenda.

A través de su cuenta de X, el mandatario afirmó que nunca fue informado de supuestas restricciones a su visa ni de la posibilidad de ser arrestado y recordó que anteriormente había viajado a Estados Unidos sin inconvenientes para asistir al funeral del líder afroestadounidense Jesse Jackson en Chicago.

Gustavo Petro Foto: AFP

“Cómo esta vez solo asistí al acto de recibir la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y dirigir la primera sesión bajo nuestra presidencia, considero poco democrático que se restringiera mi libertad de hablar con el alcalde de Nueva York, autoridad local de los EEUU y mi libertad de pensamiento al no permitirme dictar una conferencia a la que fui invitado en Boston”, escribió.

En el mismo pronunciamiento cuestionó lo que considera una injerencia del Gobierno estadounidense en la campaña presidencial colombiana, esto por el respaldo que públicamente ha expresado el presidente de EEUU Donald Trump al candidato Abelardo De La Espriella.



Pese a las diferencias, Petro aseguró que mantiene los compromisos alcanzados con Trump durante su reunión en la Casa Blanca, especialmente en materia de lucha contra el narcotráfico con incautación de cocaína, reducción de cultivos de hoja de coca y programas de erradicación voluntaria desarrollados con familias campesinas, al tiempo que insistió en que la cooperación bilateral debe mantenerse sin afectar la soberanía de ninguno de los dos países.