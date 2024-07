Consorcio encargado del cierre de Caregato desmiente a UNGRD: “Estamos en los tiempos”

El pasado 7 de julio por medio de un video de TikTok el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, se refirió al cierre del boquete Caregato afirmando que el consorcio RCG que ha sido mencionado en reiteradas ocasiones por Carrillo seguía incumpliendo el contrato que busca subsanar los problemas de las comunidades en La Mojana.

Carrillo dice en el video que el consorcio RCG Caregato no se cierra porque el contratista no lo puede cerrar. El oficio que el contratista le envió a la interventoría, donde, le pide a la naturaleza que se reduzcan los niveles del río Cauca, dice el contratista que, hasta que no haya una reducción significativa y constante del río, no va a poder continuar.

A raíz de ese pronunciamiento, el consorcio explicó en varios puntos que las afirmaciones realizadas por Carrillo no son ciertas.

“Desde ya le expresamos nuestra capacidad e intención plena en cumplir plenamente con el contrato, pero necesitamos también de su voluntad, y cumplimiento contractual, sin presunciones ni malquerencias infundadas”, dice el consorcio RCG.

Señala la empresa que se han realizado todos los estudios técnicos y que en dicho informe a la interventora no se afirmó que no se pudiera culminar el cierre del boquete para este año 2024.

Asimismo, el consorcio dice que no ha sido posible concertar algunos aspectos de la obra con la entidad para terminar de afianzar detalles de la estrategia que ya tienen los estudios técnicos.

“Para llevar a cabo esta estrategia es de vital importancia no solo la aprobación por parte de la UNGRD; sino también es absolutamente indispensable que la UNGRD cumpla con las condiciones contractuales; y realice el desembolso de los recursos que se requieren para la continuidad en los trabajos y lograr el cierre”.

Pese a que la empresa fue contratada por Olmedo López, el principal involucrado en el escándalo de corrupción en la entidad, la empresa reitera que han tenido voluntad de trabajar con el nuevo director Carrillo, pues, aseguran que no hay vicios dentro de la contratación. A corte 30 de julio de 2024 informa que la obra está culminada en un 54.96 %.