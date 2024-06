"No aportó ningún elemento probatorio”: Manzur a Olmedo López tras diligencia en la corte

En una diligencia que duró tres horas y media, el magistrado Héctor Alarcón escuchó nuevamente al exdirector de la UNGRD Olmedo López, el principal testigo del escándalo de corrupción en la entidad junto con la persona que el mismo salpicó, el representante a la Cámara, Wadith Manzur.

Fue en medio de la diligencia que Manzur y López, que esperaban en el primer piso ser atendido por el magistrado de la Sala de Instrucción, se dio un apretón de manos y una corta conversación.

No obstante, una vez terminó la diligencia, López respetó los compromisos adquiridos con la Fiscalía General de la Nación de no volver a pronunciarse a los medios de comunicación, por lo que guardó silencio a la salida del recinto.

Una vez salió López, Wadith Manzur se refirió al encuentro afirmando que el exdirector no encontró elementos de valor que lo afecten a él en su ejercicio como congresista y que lo vincule en haber recibido dineros de la corrupción.

Dentro de este caso, que lleva diferentes líneas de investigación, también son investigado Andrés Calle e Iván Name.

“El doctor Olmedo no aportó ningún elemento probatorio nuevo, argumenta algunas circunstancias sobre todo recurriendo al principio de no autoincriminarse, hasta que no se resuelva su principio de oportunidad seguiré dándole la cara al país”, dijo al cierre de la diligencia en la Corte Suprema el representante Wadith Manzur.

¿Qué dice el abogado de López?

Contrario a lo que dijo el representante Wadith Manzur, el abogado José Luis Moreno aseguró que su cliente Olmedo López si entregó elementos dentro de la investigación que adelanta el magistrado Héctor Alarcón. Asimismo, confirmó que volverán a acudir a un nuevo interrogatorio a la Fiscalía General de la Nación. De momento se desconoce cuándo será la fecha de la imputación de cargos de cara a otorgar un principio de oportunidad.