Construiremos con mi amigo Santos una frontera sana y armónica: Maduro

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que construirá junto a Juan Manuel Santos, una frontera común "sana" y "armónica", pese a que en la actualidad el paso de vehículos entre la porosa barra limítrofe de ambas naciones está prohibido.

Publicidad

"Yo quiero una frontera sana, armónica, nueva, y la voy a construir con la colaboración de mi amigo Juan Manuel Santos, la vamos a construir juntos (...) tengo el mejor concepto del presidente Santos en esta materia", dijo Maduro durante su programa semanal de televisión.

Sin embargo, el mandatario venezolano criticó unos supuestos consejos que habría emitido recientemente la Cancillería a Venezuela.

Publicidad

"A veces sale la Cancillería colombiana a tratar de darle consejos a Venezuela no, no, no, paren eso, paren eso compadre, a Venezuela no le da consejos nadie en este mundo, Venezuela es soberana, independiente, patria de Bolívar", sostuvo.

Publicidad

Maduro dijo que su Gobierno no interfiere en asuntos internos de Colombia pero sí colabora con procesos de pacificación como el que atravesó la gestión de Santos con las llamadas Farc el mayor grupo guerrillero del continente, y ahora con el llamado ELN.

"Operación, colaboración, diplomacia, entendimiento, no intervencionismo, para que las cosas florezcan", agregó Maduro tras asegurar que desde Venezuela se quiere erradicar el contrabando de gasolina que, afirmó, "después se legaliza pagando unos impuestos en territorio colombiano. Esto es ilegal. Queremos que sea legal la venta de gasolina venezolana".

Publicidad

La ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, aseguró el viernes que su país no abrirá el paso vehicular de la frontera con Venezuela a raíz de la decisión del presidente Maduro de comenzar a vender gasolina en moneda internacional en dos puntos limítrofes.

Publicidad

"Tomaron esta última decisión de vender gasolina en la frontera. No la vamos a abrir para carros y no vamos a dejar que otra vez nos invada la gasolina de contrabando en Cúcuta, fronterizo con Venezuela", dijo la canciller.

Tras ello, el gobernador del estado venezolano de Táchira, el chavista José Vielma Mora, aseguró que el país piensa instaurar 28 gasolineras para vender a moneda internacional en cuatro estados que comparten frontera con Colombia o Brasil.