Contralor general explicó en qué consiste la reforma a la Contraloría

El contralor general de la República, Carlos Felipe Córdoba, pasó por Mesa BLU de BLU Radio para hablar sobre la reforma a la institución y que actualmente está en el séptimo debate.

“Este martes cumplí un año en la entidad y desde la campaña siempre dije que debíamos dar un debate sobre el modelo de control fiscal que teníamos. Hay que entender de la Contraloría solo recupera el 0.4% de lo que investiga y solo vigilaba el 17% del presupuesto de un año y hoy, con grandes esfuerzos, llegamos al 30%”, dijo.

“Lo que necesitamos es cuidar los recursos de la gente, esas personas que madrugan y trasnochan trabajando y pagan impuestos. Lo que más me preocupa es que hay temas como el de la salud porque esta no discrimina edad, color, partido político, todos vamos a llegar a una clínica. En este país solamente se puede enfermar de gravedad en las cinco grandes ciudades. No hay derecho a que la gente muera por no tener acceso a la salud”, añadió.

Reforma a la Contraloría

“Tenemos limitantes, ellos solo miran la acción penal y el esquema disciplinario (refiriéndose a la Fiscalía y la Procuraduría). Queremos una función preventiva, poder hacer un monitoreo en línea en tiempo real”, afirmó.

“Solamente se podrá advertir, no se puede chulear. Una cosa es el control previo que sí chuleaba y otra diferente es el control preventivo que advierte”, destacó.

Informe sobre Hidroituango

“Nosotros empezamos este tema en el mes de marzo y recibimos un control excepcional. La Contraloría General de la Nación tiene la competencia de vigilar los recursos nacionales, en ese sentido, nos llegó el control de la veeduría ciudadana. Desde ese punto de vista, convocamos a los mejores funcionarios que tenían conocimientos sobre ese tema, pero a actualmente estamos terminando el informe porque es de gran importancia para el país”, aseguró.

“Hidroituango generará el 17% de la energía del país (…). Estamos mirando lo que se ha venido denunciando; algunos temas de licenciamiento ambiental, temas de daños constructivos, falencias en diseños. Todo eso se investiga”, comentó.

