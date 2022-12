Contraloría llamó a Agencia Minera para explicar licencias de Ruta del Sol II

La Contraloría pedirá razones para otorgar de 123 autorizaciones minerales temporales, número que "llama a atención porque ni siquiera empresas cuya actividad principal es la explotación minera tiene ese número de títulos".

Publicidad

Como lo anticipó BLU Radio, la Contraloría investiga 76 autorizaciones temporales más que se describen con denominaciones de obra, las cuales deben ser comprobadas dentro de los elementos constitutivos de la obra física.

Advierte que sólo 47 hacen referencia a la existencia de un contrato de concesión y no hay asociación detallada a que parte de la obra entregaron material.

Publicidad

Los aspectos que revisará la Contraloría serán, entre otras cosas queue la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) haya certificado que la obra se estaba adelantando ante la Agencia Nacional de Minería (ANM).

Publicidad

Además que parte de la obra ha sido terminada y razón por la cual no se ha revertido el título y que la autorización temporal no haya sido empleada para fines diferente a los del tramo dos de la Ruta del Sol, y no haya generado rentas económicas.