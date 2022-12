Conversaciones formales entre Gobierno y ELN iniciarán “pronto”: Rafael Correa

Colombia y la guerrilla del ELN en territorio ecuatoriano, con miras a un eventual proceso de paz.



"Por obvias razones fueron reuniones confidenciales. Fueron muy exitosas, el gobierno colombiano está muy agradecido", dijo el mandatario en declaraciones a la prensa en la ciudad de Tulcán, norte y fronteriza con Colombia.



Agregó que "eso permitió que se avance mucho en las conversaciones de paz con el ELN y pronto esas conversaciones ya empiecen a ser abiertas, formales, con una metodología como la de las Farc, y también se logre la paz con el ELN".



Desde 2014, el Gobierno colombiano dialoga preliminarmente con el ELN, con unos 2.500 combatientes según cifras oficiales, con el fin de instalar un proceso de paz formal y paralelo al que ya sostiene con las Farc, para poner fin a más de medio siglo de conflicto armado.



En setiembre, Correa insistió en la disposición de su país a acoger negociaciones formales de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y el ELN, segunda guerrilla de Colombia. (Vea también: Uribe y sus seguidores ponen palos en la rueda al proceso de paz: ELN )



"Sobre las negociaciones con el ELN no se ha decidido que sean en Ecuador, pero si eligen a Ecuador, serán bienvenidas", afirmó entonces el mandatario.



Entretanto, Santos aseguró ese mismo mes que un histórico acuerdo sobre la justicia transicional, alcanzado en el proceso de paz con las Farc, debería motivar al ELN.



"Debería motivarlos. No puede ser que el Ejército de Liberación Nacional se quede como la última guerrilla de América, peleando contra la voluntad y anhelo de paz de un país. Como les he dicho muchas veces: ojalá no los deje el tren de la paz", dijo.



El pacto sobre justicia firmado en La Habana entre Bogotá y las Farc -sobre el que ambas partes tienen diferencias de interpretación que aún intentan aclarar- contempla la creación de un tribunal especial para los responsables de graves violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado, pero también amnistías e indultos para delitos políticos y conexos.



Santos y las Farc, que negocian en Cuba desde hace casi tres años, aseguraron que esperan firmar la paz a más tardar el 23 de marzo de 2016 y los rebeldes comenzarán a dejar las armas 60 días después. AFP