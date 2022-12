Coronavirus dispara el dólar, pero podría también reactivar industria textil en el país

El dólar terminó este lunes por encima de los $3.430 pesos. Es decir, en una sola jornada subió 33 pesos. Mientras tanto, el petróleo cayó un 5 % y nuevamente volvió a los 51 dólares por barril.

El temor mundial por el coronavirus está sacudiendo los mercados del mundo, pero, paradójicamente, ese mismo escenario podría traerle nuevas oportunidades a los textileros de Colombia, que han afrontado años difíciles.

La rápida expansión del virus está haciendo que se evaporen las esperanzas de que la economía mundial se acelere este año, lo que también puede llevar a revisiones a las proyecciones de crecimiento para el país.

"Las revisiones en general deberían ser moderadas porque Colombia muestra un dinamismo muy importante del mercado interno, pero sí deberíamos estar pensando que los riesgos en nuestros pronósticos son a la baja, no al alza", dijo José Ignacio López, director de investigaciones económicas de Corficolombiana.

Por su parte, Juan David Ballén, director de investigaciones en Casa de Bolsa, cree que el impacto económico no solo depende de la expansión del virus, sino de las medidas que se toman para controlarlo y que pueden afectar el comercio mundial.

¿Qué tiene que ver el coronavirus con los textiles colombianos?

El coronavirus no solo ha mandado a millones de personas a la cuarentena, sino que está impidiendo que las empresas chinas puedan cumplir con los pedidos a sus clientes. Eso ha llevado a que empresas de Estados Unidos y Europa hayan desempolvado la libreta para llamar a los confeccionistas colombianos.

"Hemos visto crecimiento en algunos sectores, tal es el caso del sector de las confecciones, en donde ha habido expresiones de interés por parte de compradores norteamericanos", dijo el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo.

Sin embargo, para el presidente de Analdex, Javier Díaz, el Gobierno debe frenar los aranceles a las confecciones chinas que está contemplada en un borrador de decreto si quiere que la industria local aproveche el momento.

"Encarecería producciones en Colombia para exportar a los Estados Unidos, aquí en Colombia no producimos todas las telas que se requieren. Traer telas para exportar es necesario, ponerle aranceles a eso no me parece adecuado", aseguró Díaz.

En los últimos años, la llegada masiva de confecciones chinas de bajo valor apagó muchas de las máquinas de coser en el país y la industria calcula que ya se perdieron más de medio millón de puestos de trabajo. Hay confeccionistas que no lograron vender el producido del año pasado y hoy no han comenzado la costura de nuevas prendas.