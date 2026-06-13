Coronel Parra pide conducir con responsabilidad: “No mezclar el alcohol con la conducción”

La movilidad en las carreteras del país registró un incremento durante el comienzo del puente festivo. Según informó el director de la Policía de Tránsito y Transporte, coronel Yair Alonso Parra, hasta la medianoche del viernes se habían movilizado 1,23 millones de vehículos en Colombia, lo que representa un aumento del 6 % frente al mismo periodo de 2024.

En Bogotá, el comportamiento fue similar. De acuerdo con el oficial, la salida de vehículos de la capital aumentó un 7 %, generando un mayor flujo en los principales corredores viales.

Uno de los puntos que más preocupó durante la jornada fue la situación en la vía Bogotá-Villavicencio. El corredor permaneció bloqueado durante varias horas por una protesta de habitantes de Cáqueza, quienes denuncian presuntos incumplimientos por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

“Esta protesta se prolongó hasta casi la medianoche después de unos diálogos que tuvieron con junto con una asesora del Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura junto con los líderes de la protesta”, explicó el coronel Parra.



Policía

La manifestación generó represamientos de entre 10 y 12 kilómetros en ambos sentidos de la vía. Sin embargo, las autoridades confirmaron que el tránsito fue restablecido y que este sábado continuarán las reuniones entre los manifestantes y representantes del Gobierno para buscar acuerdos.

En materia de afectaciones por las lluvias, la Policía reportó 25 situaciones en las carreteras del país, de las cuales cinco corresponden a cierres totales y veinte a cierres parciales. Entre los puntos con mayores dificultades se encuentran corredores de Boyacá, Cundinamarca, Nariño y Antioquia, donde se presentan deslizamientos de tierra y trabajos de mantenimiento.

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De cara al plan retorno, las autoridades recomendaron a los viajeros anticipar su regreso y tener en cuenta las medidas de movilidad en Bogotá, entre ellas el pico y placa regional y los reversibles en los corredores de Apulo-Mosquera y la vía al Llano.

Finalmente, el director de Tránsito y Transporte hizo un llamado a la responsabilidad durante el puente festivo, especialmente frente al consumo de alcohol.

“No más excusas en la vida. Es tomar decisiones inteligentes y no decisiones que ponen en riesgo la vida y la integridad nuestra y la de las demás personas”, señaló el oficial.

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El coronel Parra reveló que, durante el primer día del plan éxodo, las autoridades ya habían detectado siete conductores con resultado positivo en las pruebas de embriaguez, por lo que insistió en no mezclar el consumo de bebidas alcohólicas con la conducción.

Escuche la entrevista completa aquí: