Más de 80.000 vehículos conducirán por el Atlántico durante puente festivo Corpus Christi

Con el objetivo de garantizar la seguridad vial durante el puente festivo de Corpus Christi, la Policía de Tránsito y Transporte del Atlántico desplegó un operativo especial en los principales corredores viales del departamento, donde se espera la movilización de cerca de 80.000 vehículos.

La comandante de la Seccional de Tránsito y Transporte del departamento Atlántico, mayor Lisbeth Herrera, informó que más de 70 uniformados estarán ubicados estratégicamente en los tres principales corredores viales, que son La Cordialidad, La Oriental y la Vía al Mar, en los que estarán realizando operativos de control de velocidad, pruebas de embriaguez, verificación de documentación, revisión del estado técnico-mecánico de los vehículos, entre otros.

Policía Nacional del Atlántico Foto: Suministrada

“Con nuestra campaña ‘No Más Excusas en la Vía’, contaremos con más de 70 uniformados que estarán atentos acompañando a todos los actores viales en los tres principales corredores. Informamos a la ciudadanía que estaremos realizando actividades de prevención y control con más de siete áreas de prevención ubicadas en las vías nacionales, donde habrá pruebas de embriaguez, revisiones de exceso de velocidad y vigilancia a los cupos de vehículos de servicio público. Tenemos proyectada una movilidad de 80.000 vehículos para este puente festivo”, dijo en una entrevista con Blu Radio.

Para facilitar la movilidad durante el puente festivo, las autoridades anunciaron restricciones para los vehículos de carga sobre la Vía al Mar y la Vía Oriental. Esta medida empieza a regir desde las 6 de la mañana de hoy hasta las 3 de la tarde y nuevamente se retoma el lunes festivo entre las 10:00 de la mañana y las 11:00 de la noche.



De igual manera, las autoridades de tránsito anunciaron que el próximo domingo se realizará un acompañamiento especial a la competencia Ironman que tendrá lugar sobre la Vía de la Prosperidad, entre los kilómetros 37 y 1 en dirección hacia Sabanagrande. Por esta carrera se presentarán cierres de vías entre las 3 de la madrugada y la 1 de la tarde.