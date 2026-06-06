Autoridades proyectan movilidad de 600.000 vehículos durante puente de Corpus Christi en Antioquia

Un robusto dispositivo de seguridad se desplegará este puente festivo en los seis ejes viales de Antioquia, en el que en puntos estratégicos los uniformados desarrollarán actividades de prevención, acompañamiento, control y regulación del tránsito, para facilitar una movilidad segura para quienes se desplazan hacia diferentes destinos turísticos, familiares y comerciales.

Con base en los vehículos que entraron y salieron durante este mismo puente festivo en 2025, unos 600.000 vehículos, las autoridades calculan que la misma cantidad se movilizarán durante esta ocasión.

Ante el alto flujo de viajeros en las vías, el coronel Ferley Puerto Sánchez, comandante encargado de la Policía Antioquia, pidió a todos los actores viales para que adopten conductas responsables al momento de conducir.

"Se dispuso un amplio componente operativo conformado por 23 grupos de tránsito, integrados por más de 300 uniformados con el propósito de garantizar seguridad, la movilidad y la convivencia ciudadana durante el puente festivo del Corpus Christi. Los dispositivos estarán ubicados estratégicamente en los principales corredores viales del departamento", destacó.



En cuanto al estado de las vías, la Gobernación de Antioquia indicó que entre las principales novedades se encuentra el cierre total de la vía Concordia–Betulia, a la altura del km 10+100, debido a una falla geológica activa, así como la restricción para vehículos de más de 17 toneladas en el Puente Iglesias. Además, el secretario de Infraestructura Horacio Gallón se refirió a las medidas para el retorno.

"Este puente festivo, 8 de junio, tenemos el reversible unidireccional en Pacífico 1, de 3:00 p.m. a 6:00 p.m., para los que lleguemos al área metropolitana, aprovechemos ese momento. También, en el Túnel de Oriente, el unidireccional, de 5:00 p.m. a 9:00 p.m.", detalló el funcionario.

El ente departamental aseguró que mantiene activos 17 frentes de trabajo para atender emergencias viales y puntos críticos en distintas subregiones del departamento. Aunque los principales corredores con mayor flujo vehicular están habilitados, las autoridades recomendaron transitar con precaución y atender las indicaciones de los organismos de control.

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Finalmente, la Policía recomendó a los viajeros respetar las normas de tránsito, no exceder los límites de velocidad, evitar maniobras peligrosas, abstenerse de conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas y mantener una actitud preventiva durante todo el recorrido.

Asimismo, planificar con anticipación sus desplazamientos, verificar el estado técnico-mecánico de los vehículos, revisar la documentación requerida y atender permanentemente las indicaciones de las autoridades de tránsito ubicadas en las carreteras.