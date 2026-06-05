Muere adulto mayor en terraza de Soledad, Atlántico, tras impacto de una bala perdida

Una ola de violencia se desató la noche de este jueves en el área metropolitana de Barranquilla, provocando la muerte de cuatro personas y dejando heridas de bala a otras dos; lo que mantiene bajo alerta a la Policía en esta jurisdicción.

El caso más preocupante fue el de un adulto mayor de 63 años llamado Ernesto Jesús Villar Pérez, en el barrio Villa Carmen 2 en el municipio de Soledad, pues solo estaba sentado a las afueras de su vivienda cuando una bala perdida lo hizo desplomarse. El disparo llegó de una zona cercana y ni siquiera hubo tiempo de llevarlo a un centro asistencial.

No obstante, la violencia continuó en el barrio La María también en Soledad con un doble homicidio, cuyas víctimas fueron identificadas como Rodrigo Javier Jiménez Gutiérrez, de 19 años, y Stefania Paola Herrera Barceló. Ellos, según la Policía Metropolitana, estaban con varios amigos cuando los interceptaron cuatro sicarios en motocicletas en un sector bajo la injerencia de alias Junior Guerra, de la estructura Los Costeños.

Finalmente, las balas sonaron en el barrio La Sierrita de Barranquilla para quitarle la vida a Maiber Alberto Pinto, un prestamista de 28 años. Fueron al menos cinco los disparos que recibió en su cuerpo, mientras que las autoridades indagan si los hechos se habrían derivado de una ruta de cobros que manejaba desde hace aproximadamente 2 meses.



Sobre estos homicidios, habló el experto en seguridad Luis Trejos diciendo que hacen parte de un enfrentamiento entre bandas que está lejos de terminar.

“Lastimosamente el ciclo de violencia que está enfrentando el área metropolitana de Barranquilla y el departamento del Atlántico en general aún está lejos de terminar y vemos que las organizaciones criminales no solo han ampliado el campo de acción territorial en el cual están desarrollando sus actividades ilegales, sino que han incrementado la violencia homicida. Esto puede deberse, entre otras razones, a que la tregua que hicieron Pepes y Costeños entre octubre de 2025 y enero de 2026 produjo una fragmentación del ecosistema criminal. Aparecieron disidentes, pero también emergieron nuevos grupos criminales que trataron de aprovechar la tregua para copar o disputar territorios con estos grupos”, dijo inicialmente.

Publicidad

“Habría que sumarle otra hipótesis que quizás pueda explicar este aumento significativo de la violencia homicida y es que tanto Pepes como Costeños hayan elevado la apuesta en el ejercicio de la violencia para presionar al Gobierno Nacional a que abra de una vez por todas la mesa de diálogo sociojurídico, a la cual se comprometió con estas estructuras y que se ha venido dilatando en el tiempo”, agregó.

En el barrio Villa Cordialidad en Barranquilla hubo anoche un atentado a bala en el que dos personas resultaron heridas y solo una de ellas fue identificada como Elkin José Rangel García de 35 años. El mencionado registra dos anotaciones judiciales por porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes.