En UCI hermanos de 3 y 7 años intoxicados con raticida en Soledad: lo confundieron con dulces

Dos hermanos de 3 y 7 años permanecen bajo vigilancia médica en una UCI de una Clínica del municipio de Soledad, en Atlántico, luego de resultar intoxicados al ingerir accidentalmente un raticida que encontraron en su vivienda en el barrio Ciudad Cortissoz.

El secretario de Salud municipal, Edison Barrera, informó que el caso fue reportado el pasado martes a través del sistema de vigilancia epidemiológica, luego de que los niños ingresaran de urgencia con síntomas leves de intoxicación, al consumir un órgano fosforado, sustancia presente en algunos raticidas de uso doméstico, el cual habría confundido con un dulce.

“Los padres tratando de eliminar algún tipo de plaga con roedores, dejaron estos raticidas al alcance de los menores de edad. Ellos lo confundieron con algún tipo de dulce y lo ingirieron. Gracias a Dios hubo una respuesta rápida por parte de los padres y los llevaron inmediatamente a un servicio de salud y la respuesta oportuna por parte de los médicos permitió además, hacer una intervención rápida, adecuada y aunque se encuentra en unidad de cuidados intensivos ya los niños han evolucionado satisfactoriamente”, precisó Barrera.

Aunque los niños fueron trasladados a una Unidad de Cuidados Intensivos por recomendación del pediatra y el toxicólogo, los médicos reportan que los pequeños han tenido una evolución favorable y que se mantienen bajo estricta observación para descartar posibles secuelas derivadas de la intoxicación.



A raíz de este caso, el secretario de salud reiteró el llamado a los padres de familia para extremar las medidas de prevención en los hogares, pues recordó que en lo corrido de este año en Soledad se han presentado otras situaciones que involucran a niños y adolescentes, relacionadas con problemas de salud mental, desnutrición y enfermedades asociadas.