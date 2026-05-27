Extienden jornadas de capacitación para jurados de votación en Barranquilla y Soledad

Hasta el 26 de mayo, solo 28.000 de los más de 47.000 jurados de votación designados en el Atlántico habían cumplido con su proceso de capacitación de cara a las próximas elecciones presidenciales, razón por la cual la Registraduría debió ampliar el plazo de formación en Barranquilla y Soledad.

Las capacitaciones se realizarán hasta este viernes 29 de mayo en la sede centro de la Universidad Libre, para el caso de Barranquilla, así como en la Registraduría Especial y en la Institución Educativa INEM Miguel Antonio Caro, en el municipio de Soledad.

"Hemos aumentado el número de jurados capacitados; sin embargo, es importante recordarles a todas estas personas que fueron designadas la importancia de asistir a las capacitaciones presenciales, para que tengan conocimiento de su labor como jurados de votación en el proceso electoral", aseguró el delegado de la Registraduría, Daniel Barrios.

"Las capacitaciones estaban dispuestas, en primera instancia, para que duraran hasta el día 26 de mayo, pero en virtud de que tenemos una gran cantidad de jurados de votación que aún no se ha podido acercar a estos espacios de capacitación, hemos decidido ampliarlos en Barranquilla y Soledad hasta el día viernes", agregó.



En Barranquilla, las jornadas de formación se llevarán a cabo en los siguientes horarios: de 8:00 a 10:00 a. m.; de 10:00 a. m. a 12:00 m.; de 2:00 a 4:00 p. m. y de 4:00 a 6:00 p.m. A su vez, en Soledad, los horarios establecidos para ambos lugares son de 1:00 a 3:00 p. m. y de 3:00 a 5:00 p.m.

A través de estas capacitaciones, los jurados de votación reciben orientación sobre el desempeño de sus funciones, los procedimientos electorales, el diligenciamiento de formularios y otras tareas propias de su rol, contribuyendo así a la transparencia y legitimidad del proceso.

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Las autoridades electorales le recuerdan a los jurados de votación que en las pasadas elecciones fue la falta de preparación de este personal lo que ralentizó el conteo de votos y hasta habría propiciado una serie de irregularidades, por las que inclusive varios jurados ahora son investigados por la Procuraduría y la Fiscalía.