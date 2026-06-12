Más de 250 familias de Bucaramanga sufren desabastecimiento de agua por fenómeno del Niño

La temporada seca asociada al fenómeno del Niño ya comenzó a afectar a comunidades rurales de Bucaramanga. Más de 250 familias del corregimiento 1 están sufriendo problemas de abastecimiento de agua potable, situación que obligó a la administración municipal a implementar un plan de suministro mediante carrotanques.

De acuerdo con el director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Bucaramanga, Didier Rodríguez, el municipio viene atendiendo la emergencia junto con el Acueducto Metropolitano y el Cuerpo de Bomberos, entidades que semanalmente transportan agua a las zonas afectadas.

“Tenemos en la zona rural ese riesgo de desabastecimiento, ya lo estamos viviendo en este momento. Se están tomando unas medidas por parte del Acueducto y del Cuerpo de Bomberos donde estamos generando abastecimiento del preciado líquido en estos sectores. Son más de 250 familias en los diferentes sectores donde se está brindando ese apoyo”, explicó el funcionario.

Según Rodríguez, la situación más crítica se registra en sectores del corregimiento 1, donde la disminución de las fuentes hídricas ha obligado a las autoridades a reforzar la distribución de agua para garantizar el acceso al recurso.



Las autoridades manifestaron su preocupación por la posibilidad de que las condiciones climáticas se intensifiquen en las próximas semanas, lo que podría aumentar las dificultades para el abastecimiento de agua en las comunidades rurales.

Ante este panorama, la Oficina de Gestión del Riesgo reiteró el llamado a los habitantes de Bucaramanga para hacer un uso responsable y eficiente del agua, con el fin de mitigar los efectos de la temporada seca y garantizar la disponibilidad del recurso para las poblaciones más afectadas.