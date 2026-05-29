Hidroituango sí logrará alcanzar cota 420 en septiembre, antes de fenómeno del Niño: gerente de EPM

Pese a que en las últimas horas se desarrolló una mesa técnica entre la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y EPM, con las condiciones actuales del megaproyecto Hidroituango aún no hay posibilidad de subir la cota del embalse de 408 a 420 (12 metros más), previendo el fenómeno de El Niño que se avecina y la necesidad de “recoger” más agua para generar energía ante esta temporada de sequía.

Tras una serie de pronunciamientos de parte y parte en los últimos días, lo que ha aclarado la autoridad ambiental es que se debe cumplir al pie de la letra la licencia ambiental que ya tiene la megaobra, es decir terminar con el retiro de la capa vegetal en 274 hectáreas (equivalentes a 38.000 canchas de fútbol), lo que según han explicado desde la Sociedad Hidroituango tardará hasta 3 meses, es decir, exponiendo que para cuando se termine probablemente no habría lluvias que permitan el llenado.

Por su parte, la ANLA advierte daños ambientales que se darían en caso de que se subiera la cota sin realizar una remoción de vegetación y disposición de productos naturales (como la madera y ramas), así como realizar el ahuyentamiento y/o reubicación de los animales antes, durante y después de las actividades de tala, transporte y llenado controlado. Las consecuencias serían “la muerte de peces y fauna terrestre que habitan en el área del vaso del embalse, la generación de olores fuertes e invasivos por la descomposición y alteraciones de las propiedades físico-químicas del agua. Es decir, la calidad del agua podría verse deteriorada”.

Para la directora Irene Vélez no se trata de poner obstáculos a la generación de energía, sino a prevenir desastres. "Hemos sido ya testigos de las dolorosas consecuencias de tomar a la ligera la prevención de desastres. Por eso, desde la ANDA insistimos que el cumplimiento de los compromisos ambientales es la base, no solo para una seguridad energética, sino para que este desarrollo sea respetuoso con el territorio, con las comunidades y con los derechos", indicó.



Por su parte, el gerente de EPM, John Maya Salazar, defendió que en los últimos cuatro meses se viene retirando la cobertura vegetal y que estas labores culminarán en septiembre, cuando podrán subir la cota.

"Una senadora decía, es que EPM va a subir sin hacer la remoción de la capa vegetal. No, nosotros estamos cumpliendo con la normatividad, estamos haciendo la remoción de la capa vegetal y vamos a subir cuando lo tengamos listo. Que el ANLA dice que hay que cumplir con la normatividad, la estamos cumpliendo. Planteaban que ahora aquí íbamos a subir ya, no, nosotros tenemos embalse hoy", indicó.

En contravia a esta postura de Maya, el gerente de la Sociedad Hidroituango, Alejandro Arbeláez, indicó que estudios técnicos señalan que el llenado sin cumplir este requisito es viable, ante el inminente fenómeno de sequía, permitiendo pasar del 53% del nivel del embalse a 100.

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"No da tiempo ante la inminente llegada del fenómeno El Niño. Entonces, por un tema de restricciones ambientales menores frente al problema que se nos viene, Hidroituango hoy no puede llenar el embalse más allá de ese 53 por 100 de capacidad. Entre tanto, hasta hace un par de días estamos botando agua por el vertedero, donde hasta la última gota de esa agua nos va a hacer falta durante el próximo semestre", aseguró.

Como lo hizo en Mañanas Blu, Maya Salazar reiteró también en las últimas horas que hoy en día no hay riesgo para las comunidades aguas abajo, en caso de subir el nivel del caudal del río Cauca.

"La afectación en términos del caudal del río Cauca en este momento para las poblaciones aguas abajo no es ninguna. Es más, cuando se presentaron lo contrario a lo que estamos viviendo hoy, que haya unas crecientes súbitas muy grandes, lo que hace este este embalse es que regula y evita que aguas abajo de la del proyecto hayan inundaciones", señaló.

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Por lo pronto, se conoció que esta obligación que fue establecida en la licencia ambiental otorgada en 2009 y que se pausó su implementación para 2018 por la contingencia, deberá ser definida por parte de EPM con opciones y un plan a la autoridad ambiental frente a cómo podría adelantar el llenado del embalse mientras sigue allí la capa vegetal y qué implicaciones ambientales tiene.

El gerente aseguró que de momento se ha planteado es la posibilidad, a propósito de la inminente llegada del fenómeno climático, que les permita modular la operación, es decir cuánta agua entra versus cuánta sale en la generación de energía.

