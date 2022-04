Corte de La Haya dice que Colombia no respetó la zona exclusiva económica de Nicaragua

La Corte Internacional de Justicia de La Haya afirmó que Colombia no ha logrado establecer que los habitantes del archipiélago de San Andrés, especialmente los raizales, disfrutan de derechos de pesca artesanal en las aguas ahora ubicadas en la zona exclusiva económica de Nicaragua

"Colombia ha violado su obligación internacional de respetar los derechos y jurisdicción de Nicaragua sobre su zona económica exclusiva, interfiriendo con actividades de pesca e investigación marítima y sobre embarcaciones de Nicaragua”, explicó el alto tribunal.

Publicidad

De acuerdo con la Corte de La Haya, Nicaragua no ha podido mostrar sus pruebas para establecer las violaciones por parte de Colombia de sus obligaciones internacionales en varios puntos, entre los cuales están si hubo o no incumplimiento de parte de Colombia a la aplicación del fallo del 2012 . También, si hubo o no violación de los derechos de Nicaragua con la presencia de las operaciones que realiza la Armada colombiana en la zona y por algunos permisos de pesca que Colombia expidió. También si habría violaciones por el ofrecimiento que en su momento hizo de algunas áreas de exploración petrolera en el Caribe.

Antecedentes

En noviembre de 2012, la CIJ otorgó a Nicaragua un área de aproximadamente 75.000 kilómetros cuadrados en el mar Caribe , pero ratificó la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

El fallo dejó en la práctica a cayos de soberanía colombiana rodeados por aguas nicaragüenses , y por ello el gobierno colombiano anunció que la decisión sería acatada pero no implementada.

Publicidad

Posteriormente, Colombia se retiró del Pacto de Bogotá , un instrumento que reconoce precisamente la jurisdicción de la Corte en La Haya para esta tipo de disputas.

En ese escenario, los dos países se acusan mutuamente de no respetar los compromisos asumidos por el fallo de 2012. Nicaragua presentó en 2013 una nueva demanda para exigir que la CIJ presione a Colombia a abstenerse de utilizar la fuerza o las amenazas, no violar los espacios marítimos ni atropellar los derechos nicaragüenses a la luz del derecho consuetudinario.