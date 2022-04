“Esperamos que La Haya nos reconozca”: raizales y pescadores de San Andrés y Providencia

Faltando menos de 24 horas para que se conozca el fallo de La Haya en la que se resolverán las violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el Mar Caribe, los pescadores de San Andrés aseguran que el fallo los está afectando y que los legítimos dueños de las zonas en disputa son los raizales.

“Esperamos que La Haya reconozca nuestra ancestralidad y como legítimos dueños en materia del uso de este territorio que está en disputa; y el derecho como pescador artesanal, de pescar en nuestras aguas, en nuestro mar, sin restricciones”, dijo Harvey Radinson, habitante de la zona.

Los raizales de las islas aseguran que el fallo de 2012 está causando hambre a los pescadores artesanales.

“Porque hay días muy difíciles, en estos días no habido pescado. La semana pasada, Semana Santa pasó y sin poder vender pescado porque no había, no se tenía”, dijo Analía Newball.

Los raizales consideran que el fallo de La Haya puede ser favorable, esto luego de observar cómo captaron su situación algunos de los países en recientes cesiones de la ONU, las medidas cautelares en el caso de Rusia y Ucrania, entre otros.

