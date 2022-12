Corte le dio 13 días a exfiscal Hilda Niño para que se declare o no culpable en su proceso

La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia dio plazo hasta el próximo 5 de diciembre para que la exfiscal Hilda Niño Farfán acepte o no su culpabilidad en los delitos por los cuales fue imputada.



La fecha se dio a conocer luego de que los magistrados de la Corte le preguntaran a Niño Farfán si se declaraba o no culpable de fraude procesal, tráfico de influencias, peculado por apropiación y peculado.



“Con todo respeto magistrados no puedo decidir aquí en un minuto porque es mi vida, es mi cárcel y yo tengo que tomar una decisión de la cual después no me arrepienta”, señaló Niño Farfán.

Vea también: Exfiscal Hilda Niño acusa a magistrado de la Corte de vulnerar sus derechos como mujer



Dentro de la audiencia, el magistrado Jorge Caldas negó la recusación que había en su contra y negó un aplazamiento por el principio de oportunidad que está adelantando con la Fiscalía a cambio de beneficios jurídicos, situación que afectó a la exfiscal, al punto de considerar renunciar no solo al principio de oportunidad, sino al juicio.



“Necesito preguntarle a mi abogado si puedo renunciar a esto; si puedo renunciar a un juicio que veo que no va para ningún lado, aquí simplemente hagamos una tasación de pena, no desgastemos el aparato judicial y sigo cumpliendo mi tiempo”, aseguró la exfiscal ante la Corte.



La Procuraduría, Fiscalía y víctimas respaldaron la solicitud de Hilda Niño de aplazar por unos días para tomar según ella, “la decisión de vida”, dentro de este proceso.



Los magistrados, de igual forma, ordenaron al Inpec realizar las acciones que corresponda para reforzar la seguridad de la exfiscal, quien denunció que personas han llegado a su celda de forma irregular con el objetivo de hacerle saber que saben del principio de oportunidad que está adelantando con la justicia.