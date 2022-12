Corte Suprema abre investigación a Ordóñez por nombramientos en Procuraduría

La Corte Suprema de Justicia abre investigación al exprocurador Alejandro Ordóñez por nombramientos irregulares cuando estaba al frente del Ministerio Público.

El precandidato presidencial emitió un comunicado en donde señaló que responderá a la justicia y manifestó que se trata de una persecución en su contra por haber apoyado el No en el plebiscito.

"Como lo he hecho siempre y sin importar las motivaciones, atenderé cualquier llamado de la justicia. Nada tengo que ocultar. Ninguna de mis conductas públicas ha sido irregular. Juré respetar la ley y día a día hago honor a esa promesa", precisó el exprocurador.

Según Ordóñez, la denuncia por la que hoy la Corte le abre investigación, fue presentada por Rodrigo Uprimny, "de cercanía conceptual y práctica con el acuerdo Gobierno-Farc".

Cabe recordar que Uprimmy fue quien demandó la reelección de Ordóñez ante el Consejo de Estado, que finalmente terminó sacándolo de la Procuraduría.

Según el abogado, Ordóñez contrató en el Ministerio Público a familiares de los magistrados que lo ternaron.

Este es el comunicado de Ordóñez:

A través de este medio informo a los colombianos que la Corte Suprema de Justicia, tras más de dos años de presentarse una denuncia, decidió iniciar ahora una investigación en mi contra por presuntas irregularidades en el nombramiento de funcionarios cuando fui procurador general de la Nación.



Como lo he hecho siempre y sin importar las motivaciones, atenderé cualquier llamado de la justicia. Nada tengo que ocultar. Ninguna de mis conductas públicas ha sido irregular. Juré respetar la ley y día a día hago honor a esa promesa.



Necesario precisar que la denuncia que da pie a este proceso fue realizada por el señor Rodrigo Uprimny, de cercanía conceptual y práctica con el acuerdo Gobierno-Farc. Justamente dicho acuerdo, dicho gobierno y dicha organización que pasó del terrorismo al escenario político, encuentran perjudicial para sus intereses que yo asuma el 7 de agosto como presidente de los colombianos.



Por ende, no me sorprende. El escenario electoral me hacía anticiparlo. Ya antes fui objeto de decisiones presionadas por intereses políticos desde lo más alto del gobierno. Es el precio que se debe pagar por decir NO a la impunidad, por enfrentarse al régimen

A quienes acompañan el proyecto de recolección de firmas para mi candidatura presidencial les digo que seguimos adelante. Esto no nos detiene. Al contrario, confirma que recorremos el camino correcto en defensa de la base de la sociedad: la familia.





