Corte Suprema abre investigación formal contra el senador Miguel Ángel Pinto por presunto abuso

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal contra el senador Miguel Ángel Pinto Hernández por el presunto delito de acceso carnal violento.

De acuerdo con la denuncia, el congresista habría abusado sexualmente de una trabajadora durante aproximadamente diez meses, aprovechando su posición como empleador.

Según informó el alto tribunal, durante la etapa de indagación previa fueron recopiladas evidencias testimoniales y documentales que permitirían plantear, como hipótesis, que Pinto Hernández habría utilizado una posición de superioridad para obligar a la mujer a sostener encuentros sexuales mientras existió la relación laboral.

El senador fue citado a diligencia de indagatoria para este lunes. Sin embargo, su defensa solicitó el aplazamiento de la audiencia, argumentando que el abogado principal se encuentra fuera del país y que el abogado suplente tendría otros compromisos que le impedirían asistir.



La solicitud fue negada por el despacho del magistrado instructor, Misael Rodríguez, quien confirmó la realización de la diligencia para este lunes a las 2:00 de la tarde. El despacho autorizó que la defensa participe de manera virtual mediante herramientas tecnológicas, con el fin de garantizar su intervención en la audiencia programada.

