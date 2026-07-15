Corte Suprema advierte que estos trabajadores no pueden ser despedidos sin justa causa

Quedarse sin empleo cuando se está a pocos años de pensionarse puede afectar directamente la estabilidad económica de una familia. Precisamente por ello, la Corte Suprema de Justicia estableció un nuevo criterio que fortalece la protección de los trabajadores prepensionados y, de esa manera, limita los despidos sin justa causa durante la etapa previa a la jubilación.

La decisión quedó consignada en la Sentencia SL2600-2025 de la Sala de Casación Laboral, la cual amplió el alcance del fuero de estabilidad laboral reforzada. Con este fallo, la protección no dependerá únicamente de las semanas cotizadas, sino también de la cercanía del trabajador a la edad exigida para pensionarse.

¿Qué trabajadores no pueden ser despedidos sin justa causa?

La Corte señaló que la estabilidad laboral reforzada cobija a los trabajadores del sector privado que estén a tres años o menos de cumplir la edad para acceder a la pensión, incluso si ya reunieron el número mínimo de semanas exigidas por el sistema.



Es decir, la protección aplica cuando el empleado está próximo a alcanzar la edad legal para pensionarse.

De acuerdo con el alto tribunal, este periodo representa una etapa de especial vulnerabilidad, ya que perder el trabajo puede afectar el sustento del trabajador y de su familia. Por ello, consideró necesario garantizar la continuidad laboral hasta que se consolide el derecho pensional.

Mujer trabajando en su computador. Foto: Freepik.

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¿Qué pasa si despiden a un trabajador cerca de pensionarse?

La decisión no significa que estos empleados sean intocables. Según la Corte, las empresas pueden terminar el contrato si existe una justa causa debidamente justificada o alguna otra causal prevista por la legislación laboral.

Pero si un trabajador protegido por este fuero es despedido sin causa legal, podrá acudir ante la justicia laboral y solicitar:



El reintegro a su cargo.

El pago de los salarios dejados de percibir.

El reconocimiento de las prestaciones sociales correspondientes al tiempo que estuvo desvinculado.

Será un juez quien determine si el despido vulneró la estabilidad laboral reforzada y si procede ordenar esas medidas.

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Sentencia cambia la protección para prepensionados

Antes de este fallo existían interpretaciones según las cuales el fuero solo protegía a quienes todavía les faltaban semanas para pensionarse.

Con la Sentencia SL2600-2025, la Sala Laboral modificó ese criterio y concluyó que estar próximo a cumplir la edad de jubilación también justifica la protección especial.

Para la Corte, afirmar que una persona puede esperar la pensión mientras permanece desempleada desconoce la realidad económica de quienes dependen de su salario para cubrir sus necesidades básicas. Además, mantener el vínculo laboral hasta que se consolide el derecho pensional facilita una transición más estable hacia la jubilación.