Corte Suprema condena a exgobernador del Tolima Fernando Osorio por irregularidades en contratación

La Corte Suprema de Justicia halló culpable al exgobernador del Tolima Fernando Osorio Cuenca, del delito de peculado y contrato sin requisitos legales.

La decisión se toma luego que el exmandatario firmara un convenio en el año 2007 con un organismo multilateral para suministro de muebles y elementos para varios planteles educativos del departamento.

La Corte absolvió al exgobernador Óscar Barreto Quiroga que estaba implicado en esta investigación.

La Corte encontró que el ex gobernador Fernando Osorio Cuenca suscribió con la Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello (Secab) el convenio 336 de Cooperación y Asistencia Técnica Internacional, por 1.271 millones de pesos, de los cuales el departamento puso 1.143 millones de pesos.

Afirma que se hizo sin observar los requisitos legales y evadiendo los principios de planeación y selección, lo que permitió que la gobernación suscribiera directamente el convenio de Asistencia Técnica Internacional.

La Corte encontró que se incumplieron por parte del ex gobernador las reglas de la contratación pública vigente en Colombia al amparo de un convenio internacional y se dieron por la falta de precaución lo que permitió al organismo multilateral reportar los dividendos de los dineros que compartía con la gobernación del departamento.

Habiendo fijado específicamente la retribución por los rendimientos financieros que originaran los recursos entregados por el departamento del Tolima al margen o no de su establecimiento en el presente proceso, resultaba indispensable que al no haber sido referenciados en los reportes o informes en los que se postuló el incumplimiento, sí se demandara a la SECAB su pago señala la sentencia al atribuir la culpa del ex gobernador del Tolima Osorio Cuenca.

En el mismo proceso la Fiscalía había acusado al ex gobernador del Tolima Oscar Barreto Quiroga, quien, llegó del 2008 al 2011, por no liquidar el convenio ni exigir el cumplimiento de la póliza que garantizaba la contratación, sin embargo, la Corte concluyó que dentro de su gestión le delegó esa tarea al equipo jurídico y por eso no le asistió responsabilidad.

