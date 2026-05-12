Corte Suprema y Registraduría prorrogan acuerdo para acceso a bases de datos de identificación

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis Gómez, y el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos Giraldo, firmaron la prórroga del memorando de entendimiento suscrito en mayo de 2024, que permite al alto tribunal acceder a la base de datos del Archivo Nacional de Identificación (ANI), al Sistema de Información de Registro Civil (SIRC) y a la información biométrica para autenticación facial de identidad.

El acuerdo, que fue extendido por dos años, busca reducir los tiempos de consulta sobre la información de identidad de los ciudadanos y agilizar los trámites relacionados con estos procesos, con el propósito de fortalecer la eficiencia de la administración de justicia.

A la firma del memorando asistieron los integrantes de la Sala de Gobierno de la corporación: Hugo Quintero Bernate, Carlos Roberto Solórzano, Víctor Julio Usme Perea y Adriana Consuelo López.

Corte Suprema de Justicia. Foto: Corte Suprema

El acuerdo contempla la interoperabilidad entre sistemas de información de ambas entidades, con el propósito de facilitar el intercambio seguro y oportuno de datos necesarios para el ejercicio de las funciones judiciales.



Además, incluye la ejecución de acciones conjuntas orientadas a la difusión y promoción de los derechos fundamentales y de la jurisprudencia relacionada con estas garantías constitucionales.