Crisis en Venezuela es una bomba que hay que desactivar: Henrique Capriles

El líder opositor venezolano, Henrique Capriles, en diálogo con BLU Radio aseguró que sin lugar a dudas el tema de las próximas elecciones será el económico, dada las dimensiones de la crisis de desabastecimiento que vive el vecino país.



“Esto es como una bomba que hay que desactivarla porque si usted conoce cuál ha sido mi posición desde el año 2014 (…) yo no juego ni al caos de Venezuela ni juego a que esto explote. La bomba hay que desactivarla porque el escenario económico solo le falta empujarlo un poquito para que reviente”, manifestó (Lea también: Expertos de la ONU denuncian acoso de TV pública venezolana a activistas ).



En ese sentido, Capriles dijo que Venezuela está viviendo la peor crisis económica de la historia e incluso aseguró que en la época de la Cuarta República (años posteriores a la desintegración de la Gran Colombia) era mejor la situación la de ahora.



En cuanto a las elecciones parlamentarias, que se celebrarán en diciembre, Capriles señaló que si el político no sabe interpretar las necesidades de la gente las posibilidades de éxito son de cero y que, producto del desastre económico, el reto de la oposición es lograr “convertir ese sentimiento en una fuerza electoral que lleve al 70 por ciento de los votos”.



“La agenda está en sintonía con el país y la debemos tener porque tenemos una obligación histórica. Si tenemos un diputado más me daría por satisfecho en el proceso electoral”, agregó (Lea también: Está clarísimo, el régimen le tiene temor al pueblo: María Corina Machado ).



Además, el gobernador del estado Miranda, lamentó el alto índice de homicidios que vive el país y criticó la actitud del Gobierno de Nicolás Maduro para hacerle frente.



“Venezuela desde hace rato tiene más muertos que Colombia. Estamos detrás de Honduras como el país más violento con una tasa de homicidios de 80 por cada 100.000 habitantes”, manifestó.