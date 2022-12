Críticas al Gobierno por insinuar que no hay problemas con heladas en Cundinamarca

El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, cuestionó al ministro de Agricultura, Andrés Valencia, por haberle insinuado que las afectaciones por heladas en el departamento no estarían generando graves problemas, que, según él, no derivan en disminución de ventas en Corabastos.

Asimismo, García afirmó que la situación en el departamento ha dejado más de 50.000 bovinos y miles de personas afectadas.

“No puede decirnos un ministro que porque en Corabastos se sigue vendiendo una misma cantidad de alimentos no está pasando nada en Cundinamarca con las heladas. Tenemos 52.000 bovinos afectados, 19.000 hectáreas de pastos dañados, 5.400 hectáreas de cultivos afectados y 17.900 personas de damnificadas”, expresó.

“¿Eso es que no está pasando nada? A mí no me parece. Sí envían ayudas pequeñitas, pero si las hacen es porque saben que sucede algo”, añadió el gobernador.

Las imágenes compartidas de algunas zonas de Cundinamarca reflejan la afectación por cuenta de las bajas temperaturas que han hecho que las capas de hielo sean de amplio grosor y los cultivos se deterioren, mientras que los animales buscan protegerse del excesivo nivel de frío.

