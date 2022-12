¿Cuáles son las propuestas de Carlos F. Galán en materia de movilidad para Bogotá?

“En Bogotá las administraciones Distritales se han rajado en seguridad y movilidad”, esto según el aspirante a la Alcaldía Carlos Fernando Galán, que plantea estos dos como temas claves en los que se debe enfocar una futura administración por los próximos cuatro años.

En entrevista con Autos y Motos, Galán aseguró que el mayor problema en la ciudad es que los proyectos no se terminan: “El problema fundamental es que no hemos tenido continuidad. Ha habido esfuerzos de construcción de infraestructura, de transporte público, proyectos que se diseñan y que no se hacen”.

Además, afirmó que para solucionar los diferentes problemas en movilidad no existe una fórmula mágica y, según él, no se puede esperar que los problemas actuales se arreglen en pocos años.

“La solución al problema de movilidad no es solamente de vías, del metro o de TransMilenio, la solución es un sistema multimodal, en el que se debe tener en cuenta a las regiones”, agregó.

Escuche la entrevista completa con Carlos Fernando Galán en Autos y Motos: