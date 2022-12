Cuba dice que serán necesarias más reuniones con EE.UU. para reabrir embajadas

La directora general para Estados Unidos del Ministerio de Exteriores de Cuba, Josefina Vidal, anunció hoy, al cierre de la cuarta ronda de negociaciones sobre el restablecimiento de relaciones con EE.UU., que serán necesarios más encuentros porque no hay acuerdo sobre la reapertura de embajadas. (Lea también: Este viernes continuará reunión entre Estados Unidos y Cuba en Washington )



En una rueda de prensa posterior a las negociaciones, celebrada en Washington, Vidal aseguró que "hemos seguido avanzando" en los asuntos pendientes.



"Ambas delegaciones acordamos continuar los intercambios sobre aspectos relativos al funcionamiento de las misiones diplomáticas", explicó Vidal, poco después de que el Gobierno cubano emitiera un comunicado para anunciar que no hubo progresos en la reapertura de embajadas y harán falta más reuniones.



Vidal dijo que las conversaciones continuarán "en las próximas semanas", después de que en los últimos dos días hayan hablado con la contraparte estadounidense sobre "el funcionamiento de las embajadas y la conducta de los diplomáticos en ambas misiones". (Lea también: Cuba y Estados Unidos regresan este jueves a la mesa de conversaciones )



Estados Unidos quiere que sus diplomáticos tengan libertad de movimientos y la capacidad de reunirse con la sociedad civil cubana, algo que no está contemplado para los representantes de Washington que actualmente trabajan en la Sección de Intereses.



Vidal detalló que en las conversaciones también se trataron asuntos de aviación civil, tráfico de personas, fraude, temas marítimos.



En próximas negociaciones, las dos delegaciones tratarán el complejo asunto de intercambio de información en justicia y materia policial. (Lea también: EE.UU. admite que no habrá normalización con Cuba hasta acabar embargo )



Del mismo modo, abordarán asuntos de sanidad y medicina, un sector que despierta gran interés en Estados Unidos.



EFE