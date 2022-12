CUT no asistirá al encuentro de presidente Duque con comité nacional del paro

Momentos de tensión se vivieron en Casa de Nariño tras una declaración de la ministra de Trabajo, Alicia Arango, que anunció que el presidente Iván Duque se reunirá este martes de 7:00 a 9:00 de la mañana con los promotores del paro nacional.

La ministra mencionó, puntualmente, al comité nacional del paro, pero para los sindicalistas esto no corresponde a lo que han venido solicitando.

"Esta era una mesa de concertación que estaba citada desde hace unos días, se decidió en esa mesa con los representantes del paro que estaban allí que mañana se reunirá el presidente con los representantes del paro nacional y después llegarán otros sectores a reunirse también para expresar cualquier otra inquietud que tienen sobre cambios que ellos quieren que Colombia haga. Este es el inicio de la gran conversación nacional", dijo la ministra Arango.

Ahí mismo, mientras la ministra hablaba, empezó a alzar la voz Fabio Arias, fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores, demostrando su inconformidad y diciendo que no aceptan la reunión en los términos que les dio el presidente Duque: a las 7:00 de la mañana los recibe a ellos y una hora después se amplía la reunión para dialogar con otros sectores sociales.

"Si el Gobierno nos impone esa condición, nosotros estaremos obligados a convocar otro paro y eso lo miraremos", dijo Arias.

La ministra les contestó muy molesta. Les dijo que el encuentro era la solicitud inicial, pero que para el Gobierno también es importante escuchar otros sectores.

"Se les está dando el tiempo, dije una hora, bueno veremos a ver, puede ser más. Pero ese no es el punto. El punto es si la reunión se va a hacer o no y aquí se dijo que sí se va a hacer. Si eso no le sirve al comité nacional del paro para nosotros es muy difícil no integrar al resto de los colombianos y sobre todo porque a ellos se les va a dar su espacio solos", aseguró.

Diógenes Orjuela, presidente de la CUT, ratificó que no asistirán al encuentro y que no se trata de una respuesta a la petición que hicieron para sentarse con el primer mandatario.

"No asistimos porque lo que han planteado a nuestra solicitud de una reunión con el presidente, nos han respondido con otra reunión, en la cual nos dicen que charlan un rato con nosotros y luego tenemos que aceptar que llegan otros actores para seguir hablando los temas, nos quieren mezclar la reunión con otros temas generales", dijo Orjuela.

Indicó que le manifestaron su desacuerdo al presidente Duque, que al principio les planteó que el encuentro fuera con los gremios económicos.

Luego de que la CUT manifestará su descontento con las condiciones de la reunión citada para este martes ente el presidente Duque y el comité nacional del paro, advirtiendo que no asistirán, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez reiteró la invitación junto a Diego Molano, secretario general de Palacio.

“Queremos por este medio reiterar la invitación del señor presidente de la República al comité nacional del paro. Esta es una invitación que el presidente ha formulado después de la reunión que tuvo durante toda la tarde de hoy con la mesa de concertación laboral, después de haberse reunido con los nuevos alcaldes y gobernadores que representan a todos los colombianos”, dijo Ramírez.

Indicó que después de la reunión con el comité, van a continuar otras reuniones que se desarrollarán por temas y ejes temáticos con moderadores para recoger las preocupaciones de los diferentes sectores sociales.

